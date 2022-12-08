「偽成人」聖誕交換禮Top5！口袋漁夫帽賣到缺貨中
看好年末交換禮物的送禮市場，日本成人用品品牌TENGA進駐信義區的ATT 4 FUN，開設為期4個月的快閃店，且特別從日本空運TENGA機器人到現場與民眾互動，12/10~12/11兩日將舉辦 TENGA機器人店長猜拳挑戰賽，獲勝將可獲得小禮物。且有鑒於年青人對於性不再「閉俗」不敢觸碰，店內的周邊產品近期成為交換禮物的熱門選擇，像是口袋漁夫帽上面可以放衛生紙，隨時可以從頭頂上抽取使用，賣到缺貨，同時也公布交換禮物的Top 5，且宣布台灣百款產品全面降價，最多降價37%。
記者周淑萍/綜合報導
根據TENGA台灣官方表示，每年12月是送禮的旺季，業績會較其他月份翻倍成長。店內千元上下的周邊很受大學生年輕族群的青睞，統計近期最熱賣的前5名包含：口袋漁夫帽，帽頂上方暗藏口袋可以放置小包衛生紙，話題十足，賣到缺貨，廠商積極調貨中；經典杯身造型的面紙盒，一種「偽」成人的聖誕禮物，相當吸睛！另外，TANGA與無敵鐵金剛的聯名公仔、手拿包以及聯名款T恤，充滿潮流氣息，是年青人聖誕節交換禮物的熱門選擇。
此外，12/10開幕的「TENGA STORE TOKYO POP UP STORE」將取材自2019年在銀座阪急百貨初登場的櫃位，原汁原味搬至台灣與消費者見面，一入店即能看見「愛與自由」的標語，以健康明亮、具有設計感的外觀，讓對於成人用品怯步的消費者也能大方開逛，店內展示私密清潔品牌iroha INTIMATE CARE、全系列潮流週邊，以及限店販售的TENGA台灣六週年T-Shirt。
跟著快閃店同步公布降價訊息，宣布將調降「TENGA」、「iroha」總共116樣的產品價格，調降幅度最低8%最高至37%，調降商品中包含大家熟知的TENGA 經典杯，從260元調降至180元，降價約三成；廣受歡迎的TENGA HOLE LOTION潤滑液，調降幅度更是高達37%，老司機們可以用更便宜的價格上路了！