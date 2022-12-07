Ｗendy承認分手！孫生二度發聲「45字洩心聲」：我也累了
YouTube團體「反骨男孩」成員孫生和現任啦啦隊電豹女成員Wendy（林宛璇）交往2年之久，怎料，日前疑似發生大吵，感情出現危機，而Wendy昨（6）日證實已經和孫生分手，兩人退為朋友關係，掀起網友關注。對此，孫生今日二度鬆口「我也累了！」並要大家放心。
娛樂中心/綜合報導
繼Ｗendy證實分手後，孫生今日晚間也在IG限時動態上做出回應：「今天打開IG，大概有上百則以上訊息問我還好嗎？沒事，各位！我工作都忙不完，我也累了，我有事會說啦！放心！」事實上，小倆口先前感情就不斷出現狀況，常讓外界霧裡看花，偶爾也會看到Ｗendy在IG上抱怨，受不了孫生的個性，讓粉絲相當擔心。
其實，孫生4日早就在IG上透露感情生變，「真的到外面走走才知道，好多地方都好美！原來世界那麼大，我們真渺小，還有這麼多風景跟文化等著我們去發掘體驗」話鋒一轉表示「人生首次幫對方出全部機加酒，總共8萬多老實說真貴，但妳是值得的！這趟新加坡旅程因為有妳，回憶才這麼美！」
雖然孫生有提到幫Wendy出機加酒的錢，但文章第三段卻寫著「第三段我先刪掉」，疑似仍在追回感情中，直到6日，Wendy才發文證實分手一事，「很感謝你對我的付出，帶我去新加坡旅遊，還有去了很多地方，真的太太太太太太難得了！我想了很多也說了很多，你的幽默總能帶給我歡笑，這2年經歷了很多喜怒哀樂，超多回憶都是忘不了，在你身邊也學習到很多成長了很多，非常難得可貴。」
但Wendy最後卻留下一句非常諷刺的話：「但我常說了，人可以忍受一陣子無法忍受一輩子，我們的三觀不合，從以前一樣的問題一直存在，一般女生無法承受的我都承受了，我也累了放過彼此吧！去找瞎妹們約吧！」（編輯：詹鎰睿）