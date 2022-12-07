製毒咖啡包工廠隱身透天厝！查獲2.8噸原料 市價破7億元
24歲時姓男子，分別在新北林口區市及台中市太平區租整棟透天厝，來做為製毒處所，製造大量毒咖啡包，大量用電和用水，均由在台中開設水電行的廖男以每車8000元的代價承包，警政署保三總隊獲報後，3月起陸續展開蒐證，終於在近日見時機成熟，逮捕製毒師時男等3名嫌犯。查扣三級新興毒品喵喵（4-甲基甲基卡西酮）20公斤，四級毒品原料2-溴-4-甲基苯丙酮373公斤，以及先驅製毒原料2818公斤，市價高達7億5千萬元，約可提供250萬人吸食。
編輯中心／綜合報導
警方指出，該製毒集團行事低調小心，製毒工廠和倉庫地點都相當隱密，且原料移動過程中，還跨縣市試圖形成斷點，讓整個查緝相當困難，且警方在蒐證過程中，每週指派不同警員在周遭溜狗蒐證，有發現屋內會飄出刺鼻臭味；經一段時間蒐證後，警方日前見時機成熟，便兵分三路在新北市林口區破獲毒品工廠、台中市太平區查獲製毒化料倉庫、台中市大里區起獲毒咖啡包。
主嫌時男、26歲劉男及負責運送的44歲廖男等3嫌，遭依毒品危害防制條例移送新北地檢署，警方表示，此製毒集團疑似幕後是有幫派背景的人在操作，後續將會針對幫派，來加以掃蕩以及查緝。（編輯：林莞茜）
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