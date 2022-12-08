世足熱潮／餐酒館老闆笑了！久違人潮回籠 8強賽全滿座
2022卡達盃足球賽8強名單已底定，明（9）日將由巴西與克羅埃西亞率先對戰搶四強名單！在疫情期間生意大受影響的餐飲業者，靠著4年1次的世足熱潮也帶動業績狂飆，儘管球賽開賽時間大多為台灣凌晨，仍澆不熄台灣球迷的熱情，從16強賽事未結束時，不少餐酒館8強賽事開打日期的訂位就已經全數訂空，許多老闆終於看見久違的人潮都展露久違的笑容。掌門精釀啤酒業者也透露，特別來店內看球賽的客人相當多，業績與平時相比成長將近8成！《NOWnews今日新聞》記者實際直擊餐酒館開賽現場，氣氛相當激昂，無論哪一隊進球都有粉絲開心歡呼，內行的球迷看門道，也有人專門看熱鬧，有民眾就說：「自己平常沒有在關心足球賽事，不過世足期間特別到餐酒館感受一下氣氛！」
記者鍾怡婷/綜合報導
世足對於酒精飲料的銷量是相當大的助力，光是在12月初開始，家樂福、愛買等量販超市，啤酒商品已經成長將近3成，相關商品銷量隨著賽事升溫可望持續成長。有許多轉播世足賽的餐酒館，業績同樣一路飆升，從16強開始，星期五、六晚上熱門時段的訂位就已經全數額滿。
掌門精釀啤酒業者表示，口罩解禁後餐酒館人潮與之前差不多，並沒有明顯成長，但世足賽是每4年1次的盛事，不管是資深足球迷、跟風一日球迷，來店裡看比賽的客人都非常多，業績較平時成長將近8成。只要是熱門球隊的比賽，基本上都會客滿，目前來說，冠亞軍賽、前八強賽訂位幾乎都已客滿。記者實際於周末走訪餐酒館，約莫晚上10點多開始，餐廳就已經坐滿等待世足賽的球迷，賽事一路踢到凌晨球迷仍情緒高昂。
民眾受訪表示：「算是一日球迷啦！來感受世足的氛圍」、「有跟風買運彩，所以揪了一整團朋友來喝啤酒邊看」、「本來就很喜歡足球，但在家怕吵到家人，每次都是約朋友來外面看」、「這邊氣氛（跟家裡相比）很不一樣，上一次世足也是都在外面看，會挑一些自己特別喜歡隊的比賽」。