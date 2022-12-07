廖科溢再婚爆劈腿！認「感情結束不夠完美」：絕沒有不忠
曾獲2屆金鐘獎的主持人廖科溢，今（7）日下午突然發文宣布與TVBS主播秦綾謙再婚，沒想到卻接連爆出劈腿感情風波。對此，廖科溢事隔近8個鐘頭後，終於在臉書發聲了：「感謝所有的不諒解與批評，讓原本就不完美的我，有更深刻的教訓與改變的機會！」
記者侯家瑜、詹鎰睿/綜合報導
廖科溢臉書發文表示：「因為人在國外未能即時說明，針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題。過去不懂經營婚姻，加上聚少離多，以失敗收場，在自己人生階段中，留下一筆遺憾。離婚後曾幾番低調談過感情，但感覺不對確實就是不對，感情事是勉強不來的，在結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題。」
他說，「跟綾謙結婚是經過深思熟慮，始終認為遇到了真愛就得義無反顧，也因為不捨與綾謙分離，積極想改變工作型態，所以在最後一趟外景前，毅然決然離開了亞洲旅遊台，而目前的拍攝工作同樣是承諾過的節目，所以盡力完成。我不會選擇謾罵、也不會選擇互咬，基於過去的恩怨，我個人一肩扛起，未來該面對的，我會自己承擔。但我選擇了綾謙，我就會愛到底。感謝所有的不諒解與批評，讓原本就不完美的我，有更深刻的教訓與改變的機會！」
至於主播秦綾謙所屬的TVBS電視台回應：「相關報導屬主播私領域範圍，不便對外發表意見。」