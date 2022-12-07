擔綱潮台南原民時尚秀影像記錄 崑大視訊系師生展現專業

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崑大視訊系執行時大型時尚秀影像記錄，主任胡佩芸籌組5位老師及20位學生挑戰高難度拍攝，因應台南美術二館的特殊高低錯落的地景，考量模特兒戶外走秀伸展台高低差與多處轉角轉彎，如何決定攝影機的位置與角度就是項考驗，為確保呈現模特兒最好的角度且攝影人員不會穿幫入鏡，拍攝團隊事先取得場地空間平面配置圖，瞭解整個活動的前後台流程，再於正式活動進行3次實地場勘、演練試拍。
視訊系主任胡佩芸表示，活動拍攝現場雖然面臨很多緊急應變狀況，但是學生表現出極具默契的職務分工與互補，主要是因為系上課程設計本就包含攝影棚節目的錄製，以及劇情片演員走位模式等，此次活動正好將兩種專業養成結合在一起，在邏輯上不是太困難。此外，視訊系學生實習場域多為影視公司、拍攝劇組或是器材設備公司，早已熟悉業界的作法，每個職位的本分與功能都駕輕就熟，並內化為專業表現的一部分。
參與活動的同學們說，大型活動現場的即時性與應變度，很刺激也很有臨場感，有時候老師一個眼神或口令，就急忙拿起攝影機直奔取景，考驗團隊的分工默契，當天夥伴們都各司其職，是很棒的協力經驗，不僅可以近身觀察到流行時尚產業的工作流程，以及他們對於服飾配件、儀態、走位等專業的細微要求，這次也讓大家了解到，要先看重自己的專業，才會讓別人也看重自己。