▲ 博世與賓士合作的自動代客泊車技術獲准商用 首站定於德國斯圖加特機場 APCOA 停車場

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博世集團董事會成員暨交通科技事業群主席Markus Heyn博士表示：「自動代客泊車對自動駕駛的發展相當關鍵，我們與合作夥伴賓士共同研發高度自動泊車系統，足以證明博世在自動駕駛領域的豐碩成果。自動駕駛的常態化勢必將始於自動代客泊車。博世從一開始就著手佈建停車場智慧基礎設施，自此成為此領域標竿。未來，我們希望讓更多的停車場內配備智慧基礎設施，在接下來幾年內，我們計畫讓這項技術遍及全球數百個停車場。」
APCOA PARKING公司董事會成員暨商務長Frank Van der Sant指出，「我們非常高興與博世、賓士和斯圖加特機場攜手合作，成功開發出這款無接觸、全自動泊車互聯系統。我們的數位平台APCOA FLOW可以用來預定車位，無接觸進入停車場，並自動開具停車費發票。這將為我們客戶帶來巨大的便利：精準規劃、節約時間、幾步即至，以及無接觸和無現金的停車體驗。」
斯圖加特機場有限公司管理部發言人Walter Schoefer則表示，「斯圖加特機場（STR）被選為該系統全球首發的地點，我們感到無比驕傲，此專案具體展現我們的創新實力。自動代客泊車技術確實提高了旅客的舒適度和便利性，並節省他們的時間，尤其是趕時間而希望在機場儘快停車時。」
自動泊車背後的科技
自動代客泊車完全不需要駕駛。車主開車到停車場，下車後點擊智慧型手機應用程式（app），離開停車場去忙其他事時，車輛就會自動駛向指定的停車位。隨後，車輛會以同樣的方式返回至車主的下車點。整個過程仰賴配有博世互聯技術的停車場智慧基礎設施與賓士汽車科技術間的完美結合。博世感測器負責偵測車輛行駛路徑以及停車場的周圍環境，並提供引導車輛所需的相關資訊。透過智慧化基礎設施發出的指令轉化為駕駛操作指令，此技術可讓汽車自行上下坡，並在停車場的不同區域樓層之間移動。一旦基礎設施感測器偵測到障礙物，車輛會立即平穩刹車，直到路障解除才會繼續上路。
在2019年，博世和賓士獲得了全球首個特殊許可，允許搭載雙方創新自動泊車系統的開發車輛在斯圖加特的賓士博物館進行日常營運，無需人工監管。現在，該許可範圍進一步擴大，在斯圖加特機場的P6停車場用於小客車的商用。雙方合作開發的法律依據是德國在2021年7月所通過允許在公共空間指定的操作區域，進行無需人工參與的SAE L4級的法律。受惠於德國聯邦數位化和交通部以及德國聯邦機動車運輸管理局的密切協調，方可讓該法案在停車系統中的應用得以實際運用。此外，由德國聯邦議院於今年5月20日通過的自動駕駛指導條例（AFGBV）中，也明確規定了搭載L4級自動駕駛技術的車輛，必須符合的德國道路交通法標準，為該系統的技術發展和應用提供了指導意見。
兩家公司計畫在斯圖加特機場APCOA運營的P6停車場陸續推出自動代客泊車服務。從該服務正式發佈起，自2022年7月以後所出廠的賓士S級和EQS系列，若有配備「智慧停車輔助系統」（INTELLIGENT PARK PILOT），並啟動Mercedes me 互聯服務功能的車主，將可成為第一批在P6停車場體驗自動代客泊車的用戶。車主只需透過Mercedes me 應用程式提前預定停車位，爾後把車輛停在即停即離區，待車上人員全部下車後，app就會啟動自動代客泊車服務，判斷前往預定車位的路線是否順暢，以及是否合乎所有其他技術要求。如果是，車主將可透過自己的手機app接收到通知，確認智慧基礎設施已接管車輛後即可離開停車場，而車輛則會自動行駛至先前預定的停車位。當車主想要取回愛車時，也只需透過智慧手機便可完成操作，車輛將自動返回至車主的下車點。