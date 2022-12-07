▲ 宏佳騰機車銷售逆勢成長 211%，推優購專案

宏佳騰STR自上市以來熱議不斷，隨著陸續交車，越來越多車主上網分享騎乘心得創造高討論度，在實際銷量表現上更是亮眼；根據11月份監理站資料， STR以領牌217台好成績，成功拿下11月300級距黃牌大羊車款銷售冠軍寶座，更帶動宏佳騰機車與去年相比逆勢成長211%，成為11月全市場唯一銷售正成長的油車品牌！
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上下班的尖峰時刻總是令人頭痛，這時騎上宏佳騰STR就可以讓您在跨區移動路上更加順暢；有別於多數黃牌龐大的車型設計，STR等同白牌輕巧身形，讓車友同時享有黃牌路權、市區高機動性優勢，在壅塞的車陣依舊能夠靈活駕駛，大幅縮短通勤時間；無龍骨寬敞腳踏空間及大容量車廂，讓日常載物需求也能輕鬆滿足，搭配上市場唯一次世代CROXERA智慧儀表系統，可以替車友進行速限及測速照相提醒、車輛狀況偵測、語音通知與輔助導航等通勤時必備功能，各項人因貼心設計讓STR成為新一代通勤神車！跨時代車款設計亦深受教士、阿筌與鵝鵝等多位車界KOL與媒體的喜愛。
宏佳騰旗艦黃牌STR以貼近白牌售價讓準車主輕鬆擁有，12月31日前入主不只可享業界唯一信用卡購車最高24期0利率分期購車優惠，搭配政府補助最高6,300元，最低只要141,500元起（不含牌險），若是使用信用貸款方案，更只需月付3,311元就能輕鬆成為黃牌車族的一員，多間宏佳騰機車門市提供試乘服務，現在就出發體驗新世代車款中最具冒險性格的STR車款吧！