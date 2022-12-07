以永續為廣宣主軸，Mercedes-Benz 與《阿凡達：水之道》展開跨界合作
Mercedes-Benz 攜手奇幻續作《阿凡達：水之道》，以「地球 我們的潘朵拉星球」為共同宣傳主軸，透過跨界合作，於永續發展、未來移動及創新科技等領域，深化品牌體驗，並強化品牌邁向純電未來的決心與策略佈局。Mercedes-Benz Group AG執行長Ola Källenius表示：「《AVATAR阿凡達》是全球最成功、賣座的電影之一，電影所傳達的訊息完美呼應 Mercedes-Benz 核心精神與 Ambition 2039 品牌願景之外，對於人類與自然和諧共存的努力目標更是不謀而合」。
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2020年CES 展發布的VISION AVTR 概念車，即為 Mercedes-Benz 與《AVATAR阿凡達》品牌共創的具體成果，AVTR 四個字母則代表「未來車輛進化與轉型 ( ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION )」，無論在前衛設計方面，如車輛外型流暢的單弓線條，或是科技應用層面，如車輛後部的仿生襟翼與中控台的多功能控制元件，皆充分展現 Mercedes-Benz 期待強化人、車與環境連結的全新互動模式。
賓士與科幻電影代表的《阿凡達》，在各自領域皆是眾人矚目的領導品牌。肩負引領未來趨勢的責任，賓士持續落實純電未來的可能性，並以今年亮相的 VISION EQXX 為 Mercedes-EQ 描繪先進藍圖，不斷邁向 2030 年前實現新產品全面電動化的願景。目前總部已陸續推出了八款純電動車型：EQA、EQB、EQC、EQE、EQE SUV、EQS、EQS SUV 及 EQV，此外還有 EQE、EQE SUV、 EQS 的 AMG 性能版本，回到台灣市場，台灣賓士在今年也陸續引進多款純電車型，以豪華純電旗艦轎車 EQS 領軍，並於近期發表中大型豪華純電 轎車 EQE 以及都會型純電休旅 EQA 與 EQB，更導入代表性能豪華的 EQE 43 4MATIC 和 EQS 53 4MATIC+ ，以多元產品線，積極拓展純電產品佈局。