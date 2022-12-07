瑞莎體操隊摘韓國賽6金 「跪地為小將燙彩帶」身影超暖
瑞莎（Larisa）帶台灣韻律體操小將前往韓國比賽，摘6金、5銀、1銅共12面獎牌，瑞莎跪地燙彩帶的溫暖身影，也感動不少網友。瑞莎今（7）日啟動《瑞星Rising Star》韻律體操長期發展計畫，為其成立的「瑞星韻律體操協會」爭取更多資金。
記者羅凌筠/綜合報導
瑞莎3歲開始學習韻律體操，6歲便拿下全國冠軍，加入烏克蘭國家隊，生涯獲得10次全國冠軍，2020年她創立協會培訓台灣韻律體操選手，瑞莎表示，韻律體操的黃金生涯並不長，22歲即為退休年齡。然而由於經費不足，協會能培育的選手人數也十分有限，平均1位教練指導20位選手、師生比不平衡，間接影響不同年齡層與等級選手的訓練品質。
目前她的協會雖有2個固定訓練場地，實際上得和其他單位共用，空間受限、環境也非為韻律體操所設計，例如天花板高度就不符合選手訓練拋接手具的標準，直接影響訓練成效；對照國際正規韻律體操訓練計畫，選手需平均每2個月出國參賽1次，透過參與國際賽事累積經驗，瑞星現況平均半年才能帶選手參賽1次，間接影響選手養成。
瑞莎的募資計畫共分為4個目標階段，第1階段期望「增加專業領域師資」，預計聘請8位教練，擴大指導領域的教練團及更好師生比的指導機會；第2階段期望將現有每年出國參賽次數自2次提升到6次，提供更多選手出國參賽機會，協助選手「深化國際競賽經驗」。
第3階段目標則是「新增一處訓練場地」並增加20位培訓選手；第4階段希望透過大眾長期固定的挹注支持，以「長期穩定發展」韻律體操培訓計畫，讓選手們能在更專業與安全的環境專注練習，也培育更多有志加入韻律體操的小種子發芽。