北京防控防疫新制！鐘東波宣布「進返京不再落地3天3檢」
為了防堵疫情變化，北京今（7）日晚間舉行防控工作第430場記者會，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建、北京衛生健康委員會黨委書記兼副主任鐘東波、北京疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星夥等人，發布北京防控最新消息。
編輯中心／綜合報導
鐘東波表示，對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地三天三檢，按照北京市防控規定執行。同時優化核酸檢測查驗措施，對高風險區崗位從業人員，和高風險區人員則按照有關規定進行核酸的檢測。
根據原規定，進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學，醫療機構支援部、餐飲、室內健身等場所和網咖、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿等密閉場所，需掃碼並查驗48小時核酸陰性證明。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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