楊子儀激吻拍胸脯「交給我」 米可白羞喊：你主動一點
公視時代劇《牛車來去》描述1943年日據時代到台灣光復後，台南農村的佃農、地主等各階層人們，在動盪社會中的故事。米可白、楊子儀兩人相識多年，私下相處就像兄妹。這次飾演恩愛夫妻，挑戰米可白的罩門，她說：「其實我對於演哭戲都OK，我的罩門是在拍感情戲。尤其我和子儀私下太熟了，一開始要演夫妻時，看到對方就想笑場。有場吻戲我和子儀要抱著擁吻，讓我緊張得要命，很怕被導演說感情不夠投入。」
記者羅凌筠/綜合報導
拍吻戲前米可白對楊子儀求救說：「我真的不太會親，你等下盡量主動點。」楊子儀說：「好，妳就親上來，剩下的交給我。」一喊開拍米可白就上前對楊子儀獻吻，兩人順利拍完激情吻戲，楊子儀笑說：「原來妳這麼緊張啊，我臉上和手上都感覺到妳出汗了。」 米可白評價：「跟子儀拍吻戲一次到位，很安心。」還表示：「我跟子儀都會互相討論，順利逐漸進入狀況，我也很放心讓自己完全投入角色中。」
安心亞、蕭景鴻（阿弟）飾演青梅竹馬，小夫妻日子艱苦但幸福知足。兩人首度合作，收工後常約吃飯聊天以培養默契。劇組對蕭景鴻開玩笑說，你可是娶到全村最美的安心亞當老婆。蕭景鴻笑說：「其實我在合作前後對心亞的印象落差滿大的。以前看新聞覺得她是性感美麗的宅男女神，這次拍戲發現她個性滿保守的，而且很注重心靈上的健康。我常看到她在休息等戲時居然是在打坐念經，真是嚇死寶寶了，哈哈。」
安心亞表示戲中徹底體驗到農婦的婚後生活：「每天雞啼就要起床做家務和農活，懷孕也要挺著大肚子操勞農事。日常非常辛勞卻又甜蜜，像是劇中丈夫拿到很少機會可以吃到的雞蛋，他剝下蛋殼後第一口就是送到我嘴邊餵我吃，讓我覺得日子雖清苦，但與相愛的人在一起，光是兩人對視時就感到幸福。」安心亞表示現實中她對於幸福婚姻的想像：「如果可以，我希望現實生活中遇到能夠生活一輩子的人，是相處起來自在的人，我們能互相理解能一起成長。」《牛車來去》將於明年1月14日首播。