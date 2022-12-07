稱中國惡鄰企圖併吞　蘇貞昌命各部會研擬戰時狀況演練

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌在聽取國防部「年度工作報告」後表示，請國防部全民防衛動員署、相關部會及地方政府配合推動各項精進作為，包括在人力方面，應加強民力訓練運用、完備戰時動員機制；在物力方面，應落實戰略物資整備、盤整重要維生設施。
此外針對演習部分，明年民安、萬安及各部會動員演習，應結合重要關鍵基礎設施維護、搶修進行擴大演練，驗證各級政府應變的運作效能，尤其戰時通訊聯絡與道路交通均有可能面臨癱瘓情事，請各部會務實研擬各種戰時想定狀況，並以此進行模擬演練。
蘇貞昌也感謝國軍與警消，平時在救災方面掌握災情能力良好、緊急應變得宜，充分展現我國強韌國力；然而面對瞬息萬變的戰爭，相關應變機制已與平時應災作為大相逕庭，相關部會仍應持續提升應變能力及精進相關機制，避免在戰時運作出現落差。
有鑑於此，蘇貞昌請國防部及相關部會以俄烏戰爭為借鏡，預擬戰時各種可能情境及不同假設，同時中央及地方政府應共同合作，做好相關溝通聯繫工作，並務實就各種可能情形預先研擬相關因應作為，以隨時應對各種狀況發生。
針對「戰時醫療體系運作精進」報告，蘇貞昌表示，全球遭逢百年大疫，台灣在疫情指揮中心系統性訂定並公布各項防疫指引下，面對疫情與病毒的變化，各項防疫措施因應得宜，也幸賴第一線醫護人員、中央及地方各級醫療院所充分配合，才得以保障國人健康與平安。
蘇貞昌表示，疫情已肆虐全球近3年，這段期間台灣防疫表現一直備受世界肯定，各項防疫規範均先由行政院召開擴大防疫會議，邀集相關部會規劃籌謀、凝聚共識後，再由中央流行疫情指揮中心進行決策，並統一對外宣布，而國人同胞也願意相信政府決策並遵守相關規範，展現非常高的水準。
蘇貞昌強調，戰爭攸關生死存亡，戰時醫療需求與平時有極大不同，例如戰時可能發生水電與道路中斷情事，請衛福部及相關部會針對各種戰時醫療需求進行狀況想定、分類，審慎思考如何在戰時為重大外傷、燒燙傷、壓傷等不同傷勢的民眾提供緊急醫療服務，並妥善整合相關單位資源，同時亦應預先規劃藥物與醫療器材的儲備、安全儲放空間、穩定配送路線等事項，做好相關整備工作。
針對「糧食動員整備作為」報告，蘇貞昌建議農委會，應務實設想戰時各種狀況，務必因地制宜，尤其糧食動員整備攸關整體社會安定，因此應妥善處理各地區糧食囤儲、配給機制，並審慎評估戰爭情勢妥善規劃及調度糧食儲備數量，才不致在緊急狀況時，民眾因缺糧而產生恐慌。
此外，蘇貞昌也請農委會確實掌握全台民眾所需糧食物資的配給通路，並建立分散儲存的囤儲機制，同時也須考量戰時通訊、交通及電力中斷時，應如何做好糧食及軍糧配送等事宜。
最後，針對「資訊防護動員準備作為」報告，蘇貞昌表示，國內資安與假訊息攻擊事件時有所聞，顯見資訊戰已到來，請數位部、國家通訊傳播委員會、法務部及經濟部等相關部會，儘速研商提出解決方案。
此外蘇貞昌提醒，面對複雜的資訊安全挑戰，請數位部務必妥慎因應，建立有效機制，讓各部會都能提高警覺，提升核心資料庫與關鍵基礎設施的系統防護力，遇有不當訊息侵擾事件發生，要能於第一時間立即排除，以打造更安全穩固的資訊安全環境，建構全民數位韌性。