限5天！全家牛肉爐買1送1、特大杯美式30元：無限期寄杯
超商本周限定優惠更新！7-11明（9）日起限時5天開跑，本周同樣是11品促銷，不過買1送1只剩一款商品代表，雙響泡鹽味豚骨碗麵祭出買1送1，平均單碗不到18元，甚至比袋裝泡麵還便宜。亮點商品還有瑞士三角巧克力，平均25元；從韓國紅到台灣的EYECANDY彩虹氣墊梳，在電商平台、蝦皮行情都還要兩百多元，本周限時特價99元，4.1折比買1送1還划算；午後紅茶的奶茶買2送1，單罐平均30元；POLS系列冰品第2件10元，單件平均30元，相當於6折價。
記者黃韻文/綜合報導
除了限時5天優惠，7-ELEVEN本周同樣有當筆購，消費不限金額、或是繳費、寄取件都可加購，包括光泉茉莉蜜茶9元、Airwaves口香糖29元、農心辛炒麵買1送1，售完為止。另外，也可用39元加購KITTY、蛋黃哥80抽加厚純水濕紙巾。
全家會員優惠自即日起至12月11日前，本周海報共有18款促銷商品，且多達4品都是買1送1。指定49元冰品系列如阿奇儂虎斑巧克力雪糕、小美×歇腳亭焦糖布蕾雪糕等，任兩件特價49元；良金牧場紅燒牛肉爐原價230元，買1送1後平均115元，比買便當還便宜；此外，統一生機蜜棗乾及三好米香米也都是買1送1。
周末例行登場的「康康5」，明（9）日起連續五六日開跑，本周推出特大杯美式2杯70元、醇黑厚可可飲2杯60元，同樣是冰熱互換、線上無期限寄杯，這是全家首次在康康5推出「特大杯」美式寄杯，若自備杯子再扣5元，等於單杯最低30元，咖啡控趕緊囤起來，每人寄杯庫存上限一樣是10杯。另有重乳金麥奶茶買2送2，以及雀巢穀物棒、比菲多益生菌軟糖買1送1。
萊爾富本周共祭出9品促銷，共兩款商品是買1送1，怡漾鹼性離子水888ml平均15元，但要注意優惠只到12月11日；UCC艾洛瑪西西里咖啡平均不到20元，亮點商品還有立頓原味奶茶與冰鎮指定飲品買2送1、平均單罐17元；立陶宛等進口指定啤酒單罐50元，相當於5.6折，也是接近半價折幅。零食首推泰國航空頭等艙迎賓零食MAGMAG還魂梅，推出2件88元優惠，平均每包44元，也是可以下手的折扣。