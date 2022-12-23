撞衫金高銀輸超慘！網挖劉亦菲「無修生圖」水桶腰飄嬸味

專訪／《她和她的她》3大悲痛案例　嫁豪門遭冷暴力殘害

▲ 《她和她的她》劇情參考許多真實個案。（圖／Netflix提供）
▲ 《她和她的她》劇情參考許多真實個案。（圖／Netflix提供）

記者黃雅琪/台北報導

Netflix推出的台灣原創影集《她和她的她》（Shards of Her），導演卓立、編劇溫郁芳接受《NOWnews今日新聞》專訪，與劇迷們分享所有幕後的故事與安排，包括田調過程的案例收錄、謝志忠老師書房的陳設、每一位角色的命名由來等等，都有其寓意存在。溫郁芳也解釋，片名的3個「她」分別代表著：林晨曦、她的過去、她在解離世界的自己或是她周邊的友人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台劇《她和她的她》導演卓立（左）、編劇溫郁芳，與影迷分享田調過程的故事。（圖／NOWnews攝影中心）
▲台劇《她和她的她》導演卓立（左）、編劇溫郁芳，與影迷分享田調過程的故事。（圖／NOWnews攝影中心）
《她和她的她》的創作起源，其實是來自溫郁芳友人的真實故事，她認為：「我比較關心性侵之後這個人後來怎麼了？我覺得是跟我的經歷比較相關，我陪伴我的朋友是在她被性侵之後，大概10幾年的過程，我看到她對於人跟人之間信任的破滅，跟家庭父母關係的改變，她自己對於情感追求還有友情，各方面的影響，當時我們就決定要往這個方向發展。」

▲編劇溫郁芳認為，「下雨天」是融化受害者的關鍵。（圖／Netflix提供）
▲編劇溫郁芳認為，「下雨天」是融化受害者心房的關鍵。（圖／Netflix提供）
在撰寫劇本的田調過程中，收錄來自諮商師分享的個案，一名國文女老師常常抱怨與先生相處不和睦，但她始終沒有談到想諮商的問題，一直到有一天下大雨，女老師全身濕透還一邊顫抖著走進來，諮商師一句「妳還好嗎？」瞬間突破她的心防，女老師淚崩訴說著自己在學生時期遭到性侵的經歷，這件事情造成她與先生之間產生隔閡，無法敞開心胸。因此溫郁芳認為，「下雨天」是融化心房的開始，寫進劇本當中。

▲吳慷仁在《她和她的她》對許瑋甯霸王硬上弓，觀眾氣炸大罵。（圖／Netflix）
▲吳慷仁在《她和她的她》對許瑋甯霸王硬上弓，觀眾氣炸大罵。（圖／Netflix提供）
《她和她的她》劇中由吳慷仁演出杜駿儒（Danny）一角，Danny時常對妻子顏聖華（賈靜雯飾）冷嘲熱諷，這個人物的故事設定來自另外一個案例；一名嫁入豪門的女性與先生育有2名小孩，表面上看似人人稱羨的生活，私底下的她卻時常遭受先生「冷暴力」對待，先生每天回家會質疑她身上有臭味、挑剔她眼光差買的抹布很醜、外出時又嫌棄她穿著不得體等等，令她長期生活在不快樂的關係裡，但朋友卻認為她是「身在福中不知福」，相當諷刺。

▲林奕嵐（左）拍《她和她的她》被陳以文的氣場與真實感嚇到崩潰。（圖／Netflix）
▲林奕嵐（左）拍《她和她的她》被陳以文的氣場與真實感嚇到崩潰。（圖／Netflix提供）
劇組在田調過程理解到，有一種人寧願看A片卻不與另一伴有性關係，夫妻間疏離到相敬如賓，而陳以文飾演的國中理化老師謝志忠就是這類型的典範，在謝志忠性侵林晨曦的書房內，有一台小電視機就是這樣的寓意，牆壁上陳設的日本浮世繪「春畫」、和服娃娃、天狗面具，都是要引領觀眾進入情色氛圍的美術陳設，讓人一走進書房就感覺到不舒服。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

許瑋甯脫了！狂野解開褲頭　「性感美胸」全露出

《她和她的她》3大哭點震撼！許瑋甯因「1句台詞」接演

吳慷仁硬上《她》：演起來超變態　許瑋甯發毛「不舒服」

許瑋甯被吳慷仁變態強吻　怒吼：我要殺了《她》

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀