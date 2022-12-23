專訪／《她和她的她》3大悲痛案例　嫁豪門遭冷暴力殘害

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在撰寫劇本的田調過程中，收錄來自諮商師分享的個案，一名國文女老師常常抱怨與先生相處不和睦，但她始終沒有談到想諮商的問題，一直到有一天下大雨，女老師全身濕透還一邊顫抖著走進來，諮商師一句「妳還好嗎？」瞬間突破她的心防，女老師淚崩訴說著自己在學生時期遭到性侵的經歷，這件事情造成她與先生之間產生隔閡，無法敞開心胸。因此溫郁芳認為，「下雨天」是融化心房的開始，寫進劇本當中。
《她和她的她》劇中由吳慷仁演出杜駿儒（Danny）一角，Danny時常對妻子顏聖華（賈靜雯飾）冷嘲熱諷，這個人物的故事設定來自另外一個案例；一名嫁入豪門的女性與先生育有2名小孩，表面上看似人人稱羨的生活，私底下的她卻時常遭受先生「冷暴力」對待，先生每天回家會質疑她身上有臭味、挑剔她眼光差買的抹布很醜、外出時又嫌棄她穿著不得體等等，令她長期生活在不快樂的關係裡，但朋友卻認為她是「身在福中不知福」，相當諷刺。
劇組在田調過程理解到，有一種人寧願看A片卻不與另一伴有性關係，夫妻間疏離到相敬如賓，而陳以文飾演的國中理化老師謝志忠就是這類型的典範，在謝志忠性侵林晨曦的書房內，有一台小電視機就是這樣的寓意，牆壁上陳設的日本浮世繪「春畫」、和服娃娃、天狗面具，都是要引領觀眾進入情色氛圍的美術陳設，讓人一走進書房就感覺到不舒服。
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