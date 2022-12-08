MLB／真想留誰也簽不走！「法官」拒教士超肥約續留洋基

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突然在「法官爭奪戰」中出現教士隊的身影，其實讓外界都十分震驚，因為根據之前的消息來源，想要網羅Judge的球隊，都僅出現老東家洋基及家鄉球隊舊金山巨人，「ESPN」的記者Jeff Passan指出，Judge是在最近的冬季會議上，飛往聖地牙哥分別會面了這三支球隊的球團，「The Athletic」的記者Ken Rosenthal與Dennis Lin則透露，Judge曾與教士隊老闆Peter Seidler、總管A.J. Preller見面，但教士隊「並沒有機會進行正式的投標」。
其實爭奪Judge失敗，已經是教士本週第二次「滑鐵盧」，根據消息來源指出，最近跟費城費城人簽下11年3億美元(約台幣9.19億)的明星游擊手Trea Turner，在跟費城人簽約之前，也有獲得教士隊的合約報價，還是比費城人高的3.42億美元(約台幣10.5億)，雖然尚未得知是否有「延遲給付」或其他合約細節，但仍看得出來教士想在今年休賽季的自由球員市場中有一番作為。
就在「法官」回歸洋基後，球團也將任命他為新一任的「洋基隊長」，也是洋基史上第16任隊長，洋基隊的合夥人Hal Steinbrenner在佛羅里達州與Judge見面時，就已經告知他這個消息，並跟Judge以及他的家人表示，希望Judge能成為「終身洋基人」，而新任隊長的出現，也將成為繼洋基傳奇球星Derek Jeter於2014年退休後，睽違超過8年，洋基隊再次有球員接任「隊長」。