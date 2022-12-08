UBA／職籃大物飆分秀　高錦瑋轟31分寫紀錄

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臺藝開季4連勝中斷，讀秒階段1罰1投，貢獻全隊僅有3分的阿拉薩，徒呼負負，先發38分鐘的他，19分、12籃板，開季連5場「雙十」含「雙20」、「準雙30」各一，外帶3助攻5抄截，上季「三冠王」賽後鐵青著臉、二話不說悻悻離去。
高錦瑋開季前4戰，以組織、帶學弟為主，依序各只拿9、9、9、6分，含三分球共14投中8，今天卻一戰大爆發，4節都有搶眼表現，依序各得7、8、6、10分，不僅開季首度上雙，更超越上季小巨蛋四強準決賽對世新，他三分球14投中7飆25分個人雙新高，但健行輸球，連兩季無緣爭冠。
今天寫31分新猷，健行贏球，他說：「隊友準頭欠佳，分數拉不開，我肯定要跳出，且多出手，手感又不錯，得以飆高分，而本季升大四扛主控後，進步最多的是處理球、領導作用。」
高錦瑋說：「此役所以苦戰，係攻勢不順，後來先從防守做起，再轉換快攻、切入突破，而重掌優勢，尤其賽前有研究臺藝阿拉薩的攻防慣性，即在他擋拆之前先予破壞節奏，他進攻才沒太好機會，成功壓低他的得分，也是另一致勝關鍵。」
險中求勝，健行教練劉孟竹說，今天臺藝大有強烈贏球企圖心，雖降低阿拉薩殺傷力，但他們本土球員多人跳出，原先的兩成命中率此役都翻兩倍為四成，健行才陷入苦戰。