世足／睽違14年未先發出賽！C羅孤單坐板凳

UBA／職籃大物飆分秀　高錦瑋轟31分寫紀錄

▲高錦瑋刷新個人UBA生涯得分新高31分。大專體總提供
▲高錦瑋刷新個人UBA生涯得分新高31分。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

大四主控高錦瑋先發37分鐘兩分球9投中8、三分球7投中3，外帶8罰中6，六成八高命中率飆進UBA生涯新高31分，含決勝的第四節重要10分率領健行科大87：80力克臺藝大，在111學年度富邦人壽UBA大專籃球賽公開男一級預賽開季5連勝，緊咬同戰績的近兩季第二世新，距季前設定的7連勝，只差2步之遙，8、9日最後兩戰，依序先逢地主義守、壓軸戰再對世新，將掀高潮。

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這也是健行104學年首戰一級迄今，跨8季、9連勝臺藝大，含110學年上季預、複賽2連勝，8季來臺藝逢健行一勝難求，儼然新「天敵」，特別是今天最接近勝利，決勝期蘇培凱飆進三分球，一度71：68反超3分，接著77：78緊咬，但成熟度、穩定性俱佳的健行，在高錦瑋又攻又傳的有效掌控節奏下，拉出9：3強勢尾盤，含新外籍生史密斯終場前46秒先跳投、再賞臺藝勁爆外援阿拉薩再見辣鍋，硬是護住勝利。

臺藝開季4連勝中斷，讀秒階段1罰1投，貢獻全隊僅有3分的阿拉薩，徒呼負負，先發38分鐘的他，19分、12籃板，開季連5場「雙十」含「雙20」、「準雙30」各一，外帶3助攻5抄截，上季「三冠王」賽後鐵青著臉、二話不說悻悻離去。

高錦瑋開季前4戰，以組織、帶學弟為主，依序各只拿9、9、9、6分，含三分球共14投中8，今天卻一戰大爆發，4節都有搶眼表現，依序各得7、8、6、10分，不僅開季首度上雙，更超越上季小巨蛋四強準決賽對世新，他三分球14投中7飆25分個人雙新高，但健行輸球，連兩季無緣爭冠。

今天寫31分新猷，健行贏球，他說：「隊友準頭欠佳，分數拉不開，我肯定要跳出，且多出手，手感又不錯，得以飆高分，而本季升大四扛主控後，進步最多的是處理球、領導作用。」

高錦瑋說：「此役所以苦戰，係攻勢不順，後來先從防守做起，再轉換快攻、切入突破，而重掌優勢，尤其賽前有研究臺藝阿拉薩的攻防慣性，即在他擋拆之前先予破壞節奏，他進攻才沒太好機會，成功壓低他的得分，也是另一致勝關鍵。」

險中求勝，健行教練劉孟竹說，今天臺藝大有強烈贏球企圖心，雖降低阿拉薩殺傷力，但他們本土球員多人跳出，原先的兩成命中率此役都翻兩倍為四成，健行才陷入苦戰。

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