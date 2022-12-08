UBA／為弟弟留級一年　楊皓韋:高三弟弟比我強

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先發29分鐘，出手不多只得4分，但送出5助攻的楊皓韋重申，他們家三兄弟雖從小打籃球，但HBL泰山高中畢業、目前在當4個月兵役的哥哥皓喆，因已為人夫、人父，很快就要退伍後已不會再打球，至於他自己，明年6月理應會從文化畢業，且投入職籃選秀。
但話鋒一轉，楊皓韋說，讀治平高三的弟弟楊皓祥，本季打HBL他都有看直播，含前陣子16強預賽，治平末役贏基商，闖晉12複賽，都沒錯過，且比完他們兄弟倆都會聯絡，討論比賽內容。
楊皓韋說：「我告訴老弟，有時你太過度想突破切入，其實可不要如此勉強，換成急停跳投，效果可能更好。」
他說，其他的老弟都很強，身手已快壓過他，但他說：「明年老弟進大學後，我會考慮延畢讀大五，跟老弟一起再拚一年UBA，即便我參加職籃選秀如果上榜，都不排除不急著去報到。」
楊皓韋說：「老弟應不會跟我同校，當我的學弟及隊友，我也不主張兄弟同隊，而更想跟老弟當對手，到時全力防守他，刺激他再成長，老弟未來大學落腳地，我建議他去讀我高苑工商教練田媽現帶的臺體大，因田媽是我信任的教練，自己無緣繼高苑後，UBA再當她的球員，但老弟應很適合接受她調教，即便我已繼兩年前的109學年，她初接臺體兵符，文化首勝她後，今天再度贏她。」
楊皓韋說：「我還沒跟老弟談大學問題，但老弟應會聽我的建議，縱然臺體萬一本季保級失敗，下季再降回二級，老弟進臺體，得從二級打起，先去磨練也沒啥不好，何況UBA長達4年，遲早可再回到一級，我更相信，田媽本季一定可帶臺體成功保級。」