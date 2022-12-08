MLB／年薪史上第三高！「法官」超越Harper收史上最肥約

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除了簽下自由球員史上最大張的合約，Judge的平均年薪達到4000萬美元(約台幣12.25億)，也來到歷史第三高，前兩名分別是紐約大都會隊的「雙老鬼」Max Scherzer與Justin Verlander，兩人在去年及上週簽下的合約，年薪都高達4333萬美元(約台幣13.28億)，並列史上最高薪。
加上Judge與Harper，自由球員史上共有六張超過「3億美元」(約台幣92億)的肥約，而其他四張肥約的主人，包含去年季前與德州遊騎兵簽下10年3.25億美元(約台幣99.6億)合約的Corey Seager、2020年與洋基簽下9年3.24億美元(約台幣99.3億)合約的Gerrit Cole、2019年與聖地牙哥教士簽下10年3億美元(約台幣92億)的Manny Machado，與前幾天才剛與費城費城人簽下11年3億美元(約台幣92億)的Trea Turner。
而在洋基隊史上，還有2008年與傳奇球星「A-ROD」Alex Rodriguez簽下的10年2.75億美元的合約(約台幣84.2億)，是當年的「自由球員最大約」，直到近年才被好幾張「3億」大約打破，而在史上自由球員前10大肥約，洋基隊就佔了三張，包含Judge、Cole與A-ROD，重新擦亮「邪惡帝國」的招牌。