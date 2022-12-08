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推優化防疫新10條！中國官方強調：不是躺平、非完全開放

▲中國官方7日雖然公布新的優化落實防疫10條措施（簡稱新10條），但各地封控、放鬆的情況仍然不一致。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官方7日雖然公布新的優化落實防疫10條措施（簡稱新10條），但各地封控、放鬆的情況仍然不一致。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國7日再度公布10條有關進一步放寬防疫措施的規定，算是對11月先行發布的「20條」之補充，包含不得採取各種形式臨時封控、縮小核酸範圍並減少篩測頻率，更首次明確宣布，將強制集中隔離改為具備條件的可居家隔離，被視為中國解封又邁出一大步。不過，中國官方不忘強調，本次是優化「調整」措施，不是完全開放，更不是躺平。

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綜合中媒報導，中國多地近日陸續放鬆防疫規定，包含北京、上海等重要大城市，也紛紛祭出防疫新制，如北京就宣布「進返京不再落地3天3檢」，上海則將密切接觸者調整為「5天居家隔離」，也不再要求赴滬返滬人員實施「落地檢」、「3天3檢」和「第5天進行1次核酸檢測」等措施。

然而，北京市政府7日晚間在記者會上，宣布「新10條」措施時，北京疾控中心副主任龐星火仍強調，這次政策調整並不是完全放開，而是針對當前主要流行的新冠病毒變異株的新特點‌‌和疫情流行特徵，進一步提高疫情防控的科學性和精準性；以北京來說，人口密集，‌‌人員往來頻繁，‌‌增加疫情傳播風險，‌‌因事因時優化調整措施‌‌不是弱化，更不是「躺平」，‌‌只是調整具體防控措施而已。

中國國務院聯防聯控機制7日於記者會介紹優化新措施時，也有被問到何時解除入境限制的問題，中國國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，這次優化並非「完全放開不防」，屬於主動優化而非被動，聲稱已接近恢復到新冠疫情前生活狀態的時機。

至於這次進一步優化措施推出的背景，中國國家衞生健康委副主任李斌則回應，先前公布的20條優化措施，是在科學評估第9版防控方案和十一假期方案等實施效果的基礎上提出，並在實施後密切追蹤各地成效，再結合近期各地疫情應對過程中，積累的經驗和問題，提出了10條針對性的新優化措施。換言之，新措施一方面是聚焦優化，另一方面則是強調精準，針對當前防控中面臨的突出問題，特別是群眾反映強烈的對第9版、20條執行不到位、不準確等問題予以糾正，強調更加科學精準。

對於中國逐步放寬防疫，外界普遍樂見其成，不過這並不意味著在短時間內就能樂觀，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）7日就表示，中國政府放鬆疫情限制的過程也許要好幾個月，認為此刻中國疫情發展仍處於「很不確定的時刻」，有些地區看似放鬆核酸檢測、允許確診者在家隔離，但也有其他地方還在嚴格封控，因此還是鼓勵當地的美國公民，儲備物資以防突然遭封。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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