推優化防疫新10條！中國官方強調：不是躺平、非完全開放

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然而，北京市政府7日晚間在記者會上，宣布「新10條」措施時，北京疾控中心副主任龐星火仍強調，這次政策調整並不是完全放開，而是針對當前主要流行的新冠病毒變異株的新特點和疫情流行特徵，進一步提高疫情防控的科學性和精準性；以北京來說，人口密集，人員往來頻繁，增加疫情傳播風險，因事因時優化調整措施不是弱化，更不是「躺平」，只是調整具體防控措施而已。
中國國務院聯防聯控機制7日於記者會介紹優化新措施時，也有被問到何時解除入境限制的問題，中國國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指出，這次優化並非「完全放開不防」，屬於主動優化而非被動，聲稱已接近恢復到新冠疫情前生活狀態的時機。
至於這次進一步優化措施推出的背景，中國國家衞生健康委副主任李斌則回應，先前公布的20條優化措施，是在科學評估第9版防控方案和十一假期方案等實施效果的基礎上提出，並在實施後密切追蹤各地成效，再結合近期各地疫情應對過程中，積累的經驗和問題，提出了10條針對性的新優化措施。換言之，新措施一方面是聚焦優化，另一方面則是強調精準，針對當前防控中面臨的突出問題，特別是群眾反映強烈的對第9版、20條執行不到位、不準確等問題予以糾正，強調更加科學精準。
對於中國逐步放寬防疫，外界普遍樂見其成，不過這並不意味著在短時間內就能樂觀，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）7日就表示，中國政府放鬆疫情限制的過程也許要好幾個月，認為此刻中國疫情發展仍處於「很不確定的時刻」，有些地區看似放鬆核酸檢測、允許確診者在家隔離，但也有其他地方還在嚴格封控，因此還是鼓勵當地的美國公民，儲備物資以防突然遭封。
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