今略回暖！下週三「入冬最強」冷空氣來襲 3縣市豪大雨
中央氣象局表示，今（8）日氣溫略微回升，白天高溫北台灣為22、23度左右，其他地區則可以來到26至29度，而夜晚清晨各地低溫普遍為17至19度。北台灣整日較涼、中南部日夜溫差較大，外出建議都要做好保暖。基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續、明顯，整日為陰雨的天氣，且有大雨發生的機會，請多加注意，而中南部則為多雲到晴，都可以見到陽光，感受溫暖舒適。
編輯中心/綜合報導
受到東北風影響，氣象局針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布豪大雨特報，請注意坍方及落石。另外，今日東半部及恆春半島沿海易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳）及花蓮已觀測到2至3米的浪高，請民眾注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日東北季風略減弱；北台灣有局部雨，花東亦有局部短暫雨的機率，苗栗以南晴朗穩定；氣溫略升，北台濕涼，中南部早晚涼、日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；各地區平地氣溫：北部16至23度，中部15至30度，南部16至31度，東部15至30度。
吳德榮指出，明日至下週一，東北季風逐日增強；週五、六氣溫僅微幅下降，北台濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；下週日、一氣溫再降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。下週二東北季風略減弱，氣溫略升。五天都是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣。
最新歐洲模式模擬顯示，下週三入冬以來最強冷空氣南下，強度很接近「大陸冷氣團」定義（台北測站≦14度）？北台平地最低氣溫約可降至12度；美國模式則模擬得更強。不過，皆為模式第7天的模擬，有「不確定性」，應密切觀察模式調整。（編輯：倪浩軒）