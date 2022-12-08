特斯拉全球CEO人選有譜？中媒曝「他」最有機會

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報導指出，朱曉彤出生於遼寧省瀋陽市，2014年4月加入特斯拉，擔任特斯拉中國超級充電站項目總監，不久後就因為特斯拉前任全球副總裁、大中華區總裁吳碧瑄（Veronica Wu）閃電離職，而接替吳碧瑄負責特斯拉在中國的銷售業務。至於朱曉彤以特斯拉全球副總裁、大中華區總裁的身份公開示人，則是在2019年7月，特斯拉已在中國取得顯赫的業績。
報導也提到，雖然外界可能會感到意外，但從朱曉彤近年的晉升軌跡來看，並非無跡可循；在解決了3-4月因新冠病毒疫情導致上海工廠臨時停工的問題之後，朱曉彤在2022年下半年的大部分時間，都穿梭在美國加州弗里蒙特的超級工廠和德州奧斯汀總部之間，配合馬斯克處理一些全球性的事務，而非將工作重心繼續放在特斯拉在上海的超級工廠，甚至是亞太地區。
不過，這並不意味著馬斯克會淡出特斯拉的產品研發、自動駕駛和超級計算等關鍵的技術事務。此外，特斯拉在系統動力工程、硬體工程、軟體工程和自動駕駛等領域都有著經驗斐然的高管，他們未來在很大可能性上都將繼續聽命於馬斯克，只是需要物色1位專門負責銷售、財務和人事等事務的行政性CEO，這樣可以讓馬斯克更專注在產品研發上。
報導聲稱，朱曉彤行事極為低調，在媒體上公開亮相的次數極為有限，也幾乎沒有接受過中國境外媒體的採訪，但他在一些關鍵特質上與馬斯克非常相似，包含1天24小時幾乎都在工作、會在凌晨3至4點「秒回」工作微信、幾乎沒有個人生活、對下屬要求甚嚴等等；2022年3至4月，上海新冠疫情曾導致特斯拉上海超級工廠短暫停工，當時為了解決復產復工後，產能恢復和爬坡問題，朱曉彤曾經在上海超級工廠的車間裡「睡了2個月」，這與馬斯克曾在弗里蒙特的超級工廠打地舖，以及他在收購推特後，經常睡在推特總部辦公室的做法如出一轍。
以馬斯克忙碌的狀況來看，他很可能需要有個人，能時不時地替他「睡」在特斯拉的超級工廠裡，解決急迫性的生產交付和產能問題，而若朱曉彤接替馬斯克成為特斯拉全球CEO，對特斯拉在中國的發展意味著更多的可能性。不過目前尚不清楚朱曉彤在中國的接任者是誰，還有特斯拉在中國業務的變化。
公開資訊顯示，「品玩」2012年成立於美國矽谷，之後將總部遷回中國首都北京，並在美國矽谷、杭州、海口設有分公司，主要是以科技內容平台和創新連接器，向全球超過1000萬名科技創新者提供內容，連接和服務。