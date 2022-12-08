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罕見大規模搜捕！德國逮25名極右分子　驚見貴族後裔

▲德國政府7日執行了一場擴及德國全境的極右分子抓捕活動，甚至跨越到奧地利、義大利等國，規模堪稱罕見。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國政府7日執行了一場擴及德國全境的極右分子抓捕活動，甚至跨越到奧地利、義大利等國，規模堪稱罕見。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

德國警方7日罕見出動數千名警察，針對欲透過政變、推翻政府的極右分子進行大規模搜捕，範圍擴及德國11個邦、130個城市，甚至是義大利和奧地利，最後逮捕了25人，此外還有27人必須接受調查。

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綜合外媒報導，這些嫌疑人與1個叫做「帝國公民」（Reichsbürger, Reich Citizens movement）的組織有關，其成員不承認現代德國是合法國家，而是追求忠於君主制的德意志帝國，有些成員還是納粹思想的擁護者，並呼籲推翻現有的聯邦政府，深信必須透過軍事手段和武力才能實現目標，甚至已經為武力奪取聯邦議會大樓做出具體準備。

德國司法部長布施曼（Marco Buschmann）把這次的搜捕稱為「反恐行動」，涉案人員可能策劃了對國家機構發動武裝攻擊，待具體調查完成後，才能決定是否對這些嫌疑人提出叛國罪指控。

報導指出，該組織的核心人物是1位71歲的德國貴族後代，自稱「海因里希十三世」（Heinrich XIII），來自1個古老貴族家族「羅伊斯」（House of Reuss），該家族在1918年前統治著德國東部圖林根邦（Thuringia）的部分地區。按照計畫，如果政變成功，他將出任新帝國的元首，組建影子政府，包含衛生部、司法部、外交部和1個軍事部門，該軍事部門擬由現役和前軍方人士組成，同時吸收特種部隊的精英士兵組建軍隊，以便「消滅」德國的地方民主機構。

▲據悉為德國貴族後代的「海因里希十三世」遭警方逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
▲據悉為德國貴族後代的「海因里希十三世」遭警方逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
值得注意的是，極右主義在二戰後的德國並未銷聲匿跡，當地警方對極右分子的突擊搜查也不算少見，畢竟牽涉到納粹等敏感的歷史過去，不過像這次的大規模搜捕卻並不尋常，也被形容為現代德國史上，最大的反極端主義行動之一。

報導提到，雖然極右主義多年來一直為德國人所不齒，甚至將其視為「瘋子」，近年卻越來越引起安全部門的關注，理由是他們已變得越來越激進和危險；特別是新冠疫情爆發後，該組織進一步得到支持和強化，因為面對大流行這樣艱難的時刻，所有人對未來都感到不確定，而陰謀論、世界新秩序的想法也就變得格外有吸引力。


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