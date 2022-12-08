新冠何時降級？李秉穎估「明年下半季」有機會

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李秉穎指出，在所有疫苗中，安全性最高的就是蛋白疫苗，不良反應最少，有效性也很好，好不容易因為種種因素無法繼續研發下去，是一個損失，但還是期望所有國產疫苗能持續努力，因為傳染病不是只有新冠肺炎需要對付，希望這些國產疫苗能繼續為台灣傳染病做出貢獻，未來若有新的疫情出現時，能成為可靠的後盾，立即製造疫苗，優先保障國民健康。
談及新冠疫苗還是有需求，李秉穎直言「這是有爭議的」，他認為，新冠未來會感冒化，新冠不停突變，雖然會重複感染，但感染之後多為輕症，世界上因為新冠死亡人數也逐漸減少。
「我在看大概也不會在短時間內就宣布疫情結束」，李秉穎分析，以台灣為例，每天死亡數20至30人，流感一年死亡人數約200至300人，新冠肺炎還沒到變成流感與感冒的程度。
至於新冠肺炎何時會降法定傳染病等級，李秉穎預估，明年下半季就會有機會解封，輕症不必通報不必隔離，就像流感僅有重症需要通報，降級之後也不需要疫情指揮中心了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。