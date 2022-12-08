唯一獲獎亞洲航空公司　星宇囊括航空設計4大獎

星宇航空自開航起即致力於打造安全、優質、舒適的精品飛航服務，透過舒適如家的飛行理念貫徹到各項設計之中，英國重量級航空設計媒體TheDesignAir昨（7）日公布「TheDesignAir Awards 2022」得獎名單，星宇航空與全球超過40家航空公司共同角逐8項全球與區域性大獎，以唯一獲獎的亞洲航空公司之姿囊括四大殊榮，包括「年度最佳設計航空公司」、「亞洲最佳設計航空公司」、「最佳頭等艙設計」以及「最佳豪華經濟艙設計」。
記者黃仁杰／台北報導
TheDesignAir 創辦人Jonny Clark表示，星宇航空為亞洲市場的新秀，從榮獲大獎的全系列制服設計，到奢華的貴賓室與性能優異的機隊，皆替航空界帶來了全新氣象，憑著卓越的服務與機艙設計，贏得本次最大獎『年度最佳設計航空公司』，同時也為A350的客艙設計定下了新的標竿。
星宇航空以設計為主導的客艙空間由色調、機能、精品質感等營造出優雅的未來主義風格。近期首次亮相的A350 全新頭等艙、商務艙及豪華經濟艙皆於此次的設計大獎中嶄露頭角，A350客艙設計風格承襲A321neo及A330neo，由BMW Designworks團隊打造，延續大地色系輔以玫瑰金為主色調，座椅選用溫潤觸感的布料及皮革，並安裝有獨特新穎設計動態迎賓飾板，打造兼具奢華精緻及舒適如家的客艙空間。
因應A350將執飛長程航線，星宇航空於情境燈光更下足功夫，可依航程時段調整燈光，切換客艙氛圍，還特別針對重要節慶精心設計氣氛照明，將五感體驗再升級。
星宇航空表示，成立至今，多次於創意及美學領域取得國際肯定，除了酒菜單取得紅點獎認可，全系列制服獲英國媒體The DesignAir評選2019最佳新制服，「星探者」安全影片也奪得美國Telly Awards及韓國AD STARS……等多項獎項，未來也將持續面面俱到，努力帶給旅客意想不到的驚喜及享受。