少子化危機！政府補助不孕治療　三代試管懷孕率破９成

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不願面對？確診不孕平均花上近３年撇除房價高漲、薪水不漲等經濟壓力，其實有一部分人是「想生但生不出來」，針對不孕夫婦，衛福部也於今年七月啟動試管嬰兒補助。而根據調查，台灣不孕夫婦從備孕到成功懷孕，平均得耗時6.1年，光是診斷不孕症就要花上2.9年，遠超過世界衛生組織(WHO)定義的1年不孕標準。
新光醫院自試管補助啟動至今，已進行超過700台取卵手術，透過第三代試管「胚胎著床前染色體篩檢(PGT-A)」獲得的正常胚胎，搭配子宮鏡檢查與超音波追蹤，嚴格確保胚胎培養環境，植入後懷孕率高達93%。生殖醫學中心主任李毅評醫師表示，運用最新生殖科技，可縮短不孕症患者的平均療程成功時間，幫助國人盡早完成生育計畫。
子癇前症為台灣產婦死因之首 新光醫院成立高危險妊娠中心李毅評表示，由於人工生殖成功懷孕的媽媽普遍高齡，除了會增加胎兒染色體異常風險，高齡產婦本身發生子癇前症的風險也大幅提升。據統計，台灣產婦死因之首正是子癇前症，患有子癇前症的母親約有三分之一會生下早產兒，加上試管多胞胎的比例偏高，多胞胎也是早產的原因之一。
因此，針對高齡及各類高危險妊娠產婦，新光醫院特別成立「高危險妊娠中心」，運用完整的醫療團隊與最新的儀器設備，專責處理妊娠高血壓、多胞胎生產、產後大出血等危急狀況，並從胚胎階段就開始做好各種染色體檢測追蹤，包含子癇前症篩檢、非侵入性胎兒染色體檢測(NIPT)，以及羊水核型分析和羊水晶片分析，提供懷孕夫妻最完善的照顧。
備孕4年流產2次引產１次 PGT-A篩選胚胎提升成功率年僅32歲的王小姐，努力備孕4年仍無法順利得子，其中歷經2次自然流產，以及1次唐氏症確診後引產，王小姐表示，家族中未有遺傳疾病史，但與其他親戚都發生過因染色體變異產生的胎兒疾病懷孕經驗，於是趁著試管補助來到李醫師門診，進行PGT-A篩選胚胎。
根據報告發現，王小姐確實有胚胎在21號染色體出現高比例的數目異常，因此李醫師選擇唯一的一顆整倍體胚胎做植入，在配合創源染色體檢測追蹤下，終於成功生下健康寶寶。
李毅評表示，習慣性流產和因為染色體異常而引產，都會造成孕婦極大的身、心理壓力，如能於前端針對胚胎進行染色體檢查，排除異常的胚胎，植入最健康的胚胎，便能大幅降低流產與引產的機會。
另一位37歲的早療師楊小姐，在2年前即將邁入高齡時想生二寶，卻反覆出現內膜瘜肉，嘗試多次試管皆失敗，直到進行PGT-A篩檢，以一顆20%低度鑲嵌胚胎植入才成功。雖然是低度鑲嵌體的胚胎，但透過後續完整的產檢，加上採用目前國內探針覆蓋率最高，且唯一能檢出單親同二體症(UPD)，像是小胖威力症、天使症的SNP羊水晶片分析，終於平安生下健康的寶寶。
身為早療師，楊小姐表示自己看過許多罕病案例，特別是面對發展遲緩的病童，艱難的生活照顧，讓她深刻體會胎兒染色體與基因篩檢的重要性。
現代人晚婚晚生比例高，相對在許多疾病上的風險都偏高，新光醫院打造完善的醫療輔助與檢測追蹤綜合分析，幫助懷孕夫妻完整的了解孕產期風險，李毅評醫師也提醒，高危險族群需要同時留意隱性遺傳疾病帶因篩檢，盡早揪出如脊髓肌肉萎縮症、X染色體脆折症、遺傳性聽損等疾病風險，才能確保得來不易的寶寶健康發展。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56100
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