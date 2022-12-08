眼睛「乾」到丟了工作？ 乾眼症症狀多、勿輕忽

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3C族、隱眼族注意！ 眼科專家帶你看懂乾眼症專精於乾眼症全方位治療的陳韵臻醫師表示，乾眼症是種慢性疾病，尤其現代人的生活及工作多半圍繞著3C產品，長時間注視螢幕就會忘記眨眼，使得淚液蒸發太快；長期配戴隱形眼鏡、眼部過度彩妝，也都會影響瞼板腺功能，進而誘發乾眼症。
陳韵臻醫師說明，乾眼症最典型的症狀是乾澀和疲勞，其他常見症狀有癢、畏光、分泌物黏稠、發紅及刺痛感等。乾眼症很難單憑症狀去判斷類型，確切診斷得經由乾眼症專科醫師透過儀器去檢測及分類，經儀器檢測及評估後，達到中度以上程度的乾眼症患者，應及早介入治療，使塞住的瞼板腺得以通暢，就不會走到角膜受損、瞼板腺萎縮、視力永久下降的地步。她呼籲，當眼睛開始出現乾眼症的症狀時，便應尋求專業醫師做完整的檢查，才不會延誤治療時機，影響治療效果。
缺油型乾眼症佔8成！ 雙向疏通瞼板腺 治療更省力乾眼症分為四大類，包含缺油型、缺水型、缺黏液型及混合型。其中，缺油型乾眼症高達8成，主要原因是眼皮的瞼板腺阻塞所造成油脂分泌不足，好發於容易長針眼、瞼板腺堵塞者，或是皮膚油脂不平衡、痘痘肌、蟎蟲和酒糟肌體質者。
陳韵臻醫師解釋，缺油型乾眼症的治療方式，會先給予抗發炎藥物以降低發炎，再運用疏通手術，像是熱脈動治療等方式，來提升瞼板腺的功能，改善瞼板腺缺油的狀態。陳醫師補充說到，傳統的熱敷眼睛是由外到內的形式幫助加熱，但熱脈動治療是透過儀器由內到外、由外到內，雙向同時加熱。治療時，會將儀器置於上、下眼皮之上，透過脈動式的按摩去擠壓瞼板腺，以42度的舒適溫度，穩定軟化油脂，並將油脂擠出。此療程時間短，非常適合生活忙碌，或是沒時間自行熱敷保養的上班族乾眼症患者。
日常保養很重要 熱敷、清潔不可少！針對缺油型乾眼症患者，陳韵臻醫師建議改善缺油型乾眼症就從日常保養著手，每天都要進行熱敷和清潔。熱敷可以軟化瞼板腺，增加血液循環，溫度建議以40-43度恆溫溫度為佳，持續敷至少十分鐘，不過，眼睛發紅、過敏破皮時切記別熱敷。平時做好清潔，減少眼瞼發炎，才能減輕乾眼症症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56024
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