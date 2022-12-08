張蘭穿龍袍「愛新覺羅蘭來了」 戴頭紗譏大S：自己買的
汪小菲母親張蘭近來只要開直播，幾乎都會上演批鬥前媳婦大S一家的戲碼，先前戴墨鏡、帽子高喊「因為沒毛、我是韓國人」，揶揄大S現任丈夫具俊曄光頭造型，還扭腰擺臀學DJ刷碟，更兜售綠茶、滷肉飯、床墊，模仿大S穿搭和刺青，極盡諷刺之能事。近日張蘭穿上龍袍、戴帽子及頭紗，反擊大S：「這都是自己自力更生買的啊！」
娛樂中心／綜合報導
張蘭在直播中穿一套祥龍圖騰的洋裝登場，頭戴浮誇黑帽，自信喊著：「愛新覺羅蘭！一點不丟人啊，我們56個民族，56朵花，愛新覺羅蘭回來了！」回擊大S在聲明中稱汪小菲是「愛新覺羅汪」，接著又意有所指地說：「嗯，我們不偷不搶不刷別人卡，不不勞而獲，還不誹謗別人、不詆毀別人啊，刷著別人卡還給人告上去啊！這蘭姐做不出來啊！」
後來張蘭換戴新買的黑色頭紗，暗批大S刷汪小菲的卡買新婚用品，張蘭表示：「這帽子是我自力更生自己買的，有一個疼您愛您的老公給您買也可以，既然您都找20年前的了，2018年就好了，您訂婚結婚還刷別人的卡買帽子，多不吉利呀！」
張蘭4日在直播突然收起插科打諢的態度，嚴肅呼籲：「我就做好我的本職工作，希望大家喜歡我、關注我，不要把蘭姐娛樂化，不要網暴，捧一個殺一個，蘭姐不希望，好嗎？也別把我捧上神壇，我就是一個腳踏實地、做企業的老黃牛精神！」大動作自清讓大陸網友嗅出不尋常，「怎麼感覺被多方約談了」、「應該是律師團接手了」、「應該是大S要告上法庭了」！（編輯：楊穎軒）