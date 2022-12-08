環檢聯合查逃漏 　6紙餐具業者遭「罰鍰補稅」送法辦

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有重大短漏情形者，環保署聯合檢調單位立案查處，第一批移送6家業者，經偵辦及搜索查獲並追繳紙餐具業者逃漏1億4000多萬元，除了由環保署依法追繳外，地方環保機關已依法裁處短漏金額1至3倍罰鍰，並將負責人移送檢調偵辦起訴；短漏開統一發票部分則由稅捐稽徵機關補徵及開罰。
近年因新冠疫情導致外帶紙餐具使用量倍增，為防堵相關業者逃漏回收清除處理費情形，環保署表示，除了加強稽核頻率，聯合檢調單位嚴懲不法業者，目前已完成移送第一批，另已規劃移送第二批名單，環檢將持續聯手揪出不法，遏止逃漏歪風，維持繳費公平性。
依《廢棄物清理法》第16條規定，製造及輸入公告應回收廢棄物的責任業者，應向主管機關辦理登記並按期申報營業進口量，繳納回收清除處理費。環保署提醒，其中一次性的紙餐盒、紙碗盤也屬應向主管機關辦理登記、申報、繳費及印製專屬QRcode標誌的應回收物。
環保署呼籲，若民眾發現不法可透過傳真、書面郵寄或至環保署回收基管會現場檢舉，也可以上網檢舉（網址：https://recycle.epa.gov.tw/）及掃描QR code等多元方式提供確切具體證據，經查證屬實可以獲得追繳短漏金額的20%作為獎勵，如任職中或曾任職內部員工的檢舉，更給予高達實收補繳金額的50%作為獎勵。
環保署強調，政府的查核方式會隨著商業型態改變而精進，一旦發現業者有不實申報具體事證時，即依法移送檢調單位偵查，並將通報稅捐稽徵機關，絕不寬貸，呼籲業者應確實按營業量申報，切勿心存僥倖、以身試法。