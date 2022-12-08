今晨僅14.2度！3縣市大雨特報 下週三首波冷氣團恐來襲
今（8）日雖然東北季風減弱，各地高溫略微回升，不過體感上卻不太明顯，尤其北台灣一早還是偏冷且水氣較多，台灣本島平地最低溫落在花蓮鯉魚潭的攝氏14.2度，中央氣象局目前持續針對基隆、新北和宜蘭等3縣市發布大雨特報，基隆北海岸地區稍早甚至已有豪雨發生。提醒北部民眾迎風面降雨仍會持續。而今日凌晨0時54分在花蓮縣近海發生芮氏規模5.6的地震，前往山區或附近區域活動要特別留意坍方的危機。此外，氣象局預估下週三（12/14）東北季風增強，屆時可能將有一波接近「大陸冷氣團」（台北站預測低溫有機會降到攝氏14度或以下）的冷空氣南下侵襲，首當其衝的北部地區特別要留意溫度明顯下滑。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳表示，今早受到東北風影響，基隆北海岸已有豪雨發生，時間到了中午，基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率，需注意坍方及落石。今日凌晨12時截至上午11時10分為止，降雨量最多為新北市瑞芳區的大粗坑測站77毫米，其次為新北市萬里區大坪測站59毫米。
張承傳指出，下週三將有一波東北季風增強，各地降溫幅度皆會比過去幾週來的明顯，目前預估台北低溫可能來到攝氏15度，最低溫還會更低，而大陸冷氣團在這個時序出現屬正常情況，但實際的強度究竟是否為第一波「大陸冷氣團」，以及其影響時間，仍有待後續觀察才可以確定，民眾還是必需做好禦寒準備。
今日天氣部分，氣象局表示，今日北部高溫略大約落在攝氏22~23度，中南部和花東地區則是攝氏26~29度，屏東有機會來到攝氏30度；全台各地低溫落在攝氏17~19度，整體還說，北部整天仍較寒涼，中南部雖然白天溫暖舒適，但不可忽視日夜溫差，早出晚歸建議多添加衣物，氣象局也提醒，本週五（12/10）東北季風增強後，中南部涼意會更加明顯，氣溫開始逐步下降。