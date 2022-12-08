急性心衰竭有3常見導因　醫師出動「阿卡貝拉」搶救孕婦成台灣首例

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造成急性心衰竭常見原因有哪些？ 怎麼治療？急性心衰竭發生時來勢洶洶，容易同時併發多重器官衰竭，後果不堪設想，心肌梗塞、頑固性心律不整、感染都是造成急性心衰竭的常見原因，因此像陳小姐的案例，除了心臟治療外，也需控制感染的問題。
而急性心衰竭第一線治療會先給予強心劑、升壓劑，若藥物沒有效果，會使用主動脈氣球幫浦，如果病況仍未好轉就需要用上葉克膜（ECMO）。通常使用ECMO後3~7天內心臟功能就會逐漸恢復，但若未恢復，就需考慮使用心室輔助器（IMPELLA），甚至是心臟移植。
陳沂名醫師表示，醫療團隊考量長時間使用ECMO易造成血栓及肺水腫，而傳統開胸手術植入心室輔助器，手術時間長、風險高、傷口大，復原緩慢，因此建議陳小姐植入新型免開胸經皮式心室輔助器。
葉克膜+經皮心室輔助器 「阿卡貝拉」減少心臟移植可能傳統的心室輔助器在植入時需打開胸腔，直接從心臟及主動脈或肺動脈植入，治療成效卓越，但傷口長達20公分，手術時間長達6-8小時以上且復原期較長。陳沂名醫師指出，免開胸的經皮式心室輔助器是由周邊血管植入，通常由鼠蹊部的股動脈或鎖骨下的腋動脈置入後送達升主動脈及左心室交界處來輔助心臟的跳動，傷口僅僅穿刺孔的大小，可改善葉克膜的缺點，減輕對左心室的負擔及心臟和肺臟的血液停滯，防止血栓和肺水腫的發生。
而以陳小姐的情形，醫療團隊也決定使用葉克膜（ECMO）加上心室輔助器（IMPELLA），稱之為「阿卡貝拉葉克膜（ECPELLA）」的方式進行搶救，在植入經皮式心室輔助器後，陳小姐心臟也逐漸恢復功能，在第3天時脫離葉克膜，第6天脫離心室輔助器，恢復自主心跳，第9天脫離呼吸器，第11天轉至普通病房，第22天順利出院。
陳小姐成為台灣首例阿卡貝拉搶救急性心衰竭的成功案例。陳沂名醫師表示，阿卡貝拉葉克膜（ECPELLA）減少病人走向心臟移植的機會，也提供無法單靠葉克膜救治的嚴重心臟患者，或者因葉克膜造成心臟負擔的病人，另一個治療的選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56096
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