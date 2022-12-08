假求職真詐騙！去應徵遭囚於汽車旅館 警救出3位被害人
近期柬埔寨詐騙案頻傳，被害人前往求職卻遭囚禁控制行動，引發國人關注。警方大力掃蕩詐騙集團，桃園市警局日前在龜山區某汽車旅館，查獲邱姓男子與陳姓男子組成的人蛇詐騙集團，兩人涉嫌透過假求職真詐騙，囚禁被害人並開設人頭帳戶，控制民眾行動。警方在現場救出3位被害人，並將邱、陳2人依妨害自由、詐欺、毒品等罪嫌移送。
編輯中心/綜合報導
據了解，警方於本（12）月6號前往龜山區某汽車旅館執行臨檢勤務，察覺房內飄出K他命味道，清查後發現房內人員遭到邱、陳2人的控制，落入假求職真詐騙的求職陷阱，遭到非法拘禁。警方進一步清查，再救出另1位被害人，並在現場起獲金融卡、信用卡18張及存摺11本。
警方表示，將持續針對詐騙集團及黑幫涉有不法拘禁的犯罪行為積極偵辦；另對於失蹤人口也將加強管理，視同重大刑案追查，持續查訪社區大樓、旅館、民宿及日租套房等地點，並強化通報網機制。
警方也再次呼籲民眾，對於標榜「高薪水」、「輕鬆賺錢」的徵才廣告，應特別留意，求職前記得確認工作內容之正當性，以免上當遭到詐騙。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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