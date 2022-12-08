國教法將大修　全教總：齊一中小學法制、改革私校小聯考

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侯俊良說，應比照高級中等教育法，高級中等學校校長既無須經甄選及儲訓的程序，且行之多年，所遴選出的校長，在校務經營上亦未見有問題存在，國中小校長應可比照中等學校校長免去甄選及儲訓之程序。校長遴選會應有同級家長會代表、教師會代表參與，其比例不得少於現行相關規定，並至少應各有1/5，以符合民主、多元參與的價值。
他指出，應比照高級中等教育法，高級中等學校主任既無須經甄選及儲訓之程序，且行之多年，國中小主任應比照辦理，由校長就專任教師聘兼之，尊重校長用人權與學校治理。
另外，侯俊良表示，國教法修法也應確保優質國教，並提出6項主張，包括小校雖班級數或學生數少，但相關須執行的教育任務並未減少，甚至可能因為學生缺乏文化刺激等因素，教學的負擔反而更重，現有小校得增置員額的規定不應刪除。
私校小聯考爭議頻傳，顯示部分縣市政府未能落實國民教育健全發展的精神，有關私校學區的劃分，除經縣市主管機關核定外，應報教育部備查，以確保教育機會均等及國民教育健全發展。
有關海外攬才子女專班，侯俊良說，本國教師資格應依據現行規定，外國籍教師則依據攬才法聘用，公立學校海外攬才子女專班不宜去除相關教師資格的規範。
12年國民基本教育課程綱要總綱列有19項議題，所列議題均應受到重視，不宜單獨將戶外教育的相關規範置入國民教育法的規範，避免有所偏廢；常態編班部分縣市政府仍未能完全落實，除縣市主管機關應建立督導機制，指派督導人員實地視導外，相關事項的辦法，宜由中央主管機關明定，多一道機制，以確保常態編班充分落實；為達終身學習目的，進修部有其功能，但為避免教師日夜課程過度負擔，在教師員額配置上應允許專任或兼任，不宜限制僅能兼任。
范雲指出，本次行政院大修國教法，爆增39條，影響師生權益重大，但仍未正面處理「代理教師」和「黑心校規」等實質問題，起因於中央無法源依據，導致各縣市規範不一。
范雲強調，已提出法案版本，將於審查期間盡力把學生獎懲規定、員額編制逐年調升以及專員額控留比例等內容納入國教法，並明定各地方政府及學校違反規定的處理及罰則，以真正改善代理教師持續被苛扣薪資，也讓學生的權益不再被漠視。
林宜瑾表示，這一次全教總關注的法條中，她最有共鳴的當屬第29條及第38條，與私校招生和正常教學相關規定。過去她曾為了讓私立學校招生規範更加合理，針對《私立學校法》做出修正。
她認為，私校為了招生所辦理的測驗以及篩選機制宛如小聯考，讓孩子們小小年紀就背負沉重升學壓力，對此教育部勢必該提出改革方案與法規。
張廖萬堅指出，私校小聯考在台中市最嚴重，曾有某個私立國中入學有8000人去應考，很離譜，台中國小生大多從四、五年級就開始補習，國小就要聯考、擠窄門，背負學習壓力，要正常化教學很諷刺，確實應該面對，他也贊成入法管理。