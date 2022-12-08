避連假景點、壅塞熱區　公總元旦疏運措施出爐

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重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆路段及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台3線大湖段段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊及台26線楓港~墾丁路段等。
公總表示，為紓解省道壅塞路況，公路總局將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施；另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，以鼓勵民眾搭乘公共運輸。
而為鼓勵民眾於元旦連假期間少開車多搭乘公共運輸，享受舒適的旅程，自連假前一日，12月30日0時起至2023年1月2日24時止推出多項全國性共通國道、公路客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、使用電子票證搭乘51條台灣好行路線享半價優惠。
另於12月31日0時起至2024年1月2日24時止針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠、第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠擇一使用。