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避連假景點、壅塞熱區　公總元旦疏運措施出爐

▲公路總局今（8）日預估，本次連續假期車潮將自30日下午起出現，觀光旅遊車潮將於12月31日至1月2日上午於各大風景旅遊熱點湧現。（圖／NOWnews資料照）
▲公路總局今（8）日預估，本次連續假期車潮將自30日下午起出現，觀光旅遊車潮將於12月31日至1月2日上午於各大風景旅遊熱點湧現。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2023年元旦連續假期自12月31日至2023年1月2日止，共3天。連假除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加元旦跨年相關活動旅次為主，公路總局今（8）日預估，本次連續假期車潮將自30日下午起出現，觀光旅遊車潮將於12月31日至1月2日上午於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計自1月1日中午起至1月2日出現。

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公路交通部分，公路總局預估連假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道，如台1線水底寮路段、台9線蘇花公路、南迴公路、麻里巴橋路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等、銜接高速公路路段，如台18線接國3中埔交流道、台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3歸仁交流道、台86線接國1仁德系統及台88線鳳山~五甲等。

重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆路段及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台3線大湖段段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊及台26線楓港~墾丁路段等。

公總表示，為紓解省道壅塞路況，公路總局將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施；另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，以鼓勵民眾搭乘公共運輸。

而為鼓勵民眾於元旦連假期間少開車多搭乘公共運輸，享受舒適的旅程，自連假前一日，12月30日0時起至2023年1月2日24時止推出多項全國性共通國道、公路客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘高鐵、臺鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、使用電子票證搭乘51條台灣好行路線享半價優惠。

另於12月31日0時起至2024年1月2日24時止針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠、第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠擇一使用。

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