《阿凡達》首映「3代隆女郎」同框 卡麥隆親曝最佳尿點
今（8）日公開，《阿凡達：水之道》最新幕後花絮「重返潘朵拉」，除了呈現更多首度曝光的精彩畫面，導演詹姆斯卡麥隆也現身說法對本系列的遠大理想，他提及自己成功說服電影公司眼光放遠、放手一搏，必須拍出觀眾期望中比《阿凡達》第一集好上100倍的第二集，導演詹姆斯卡麥隆強調，以家為本而普世共通的核心情感：「這是一則關於家庭求生的故事。」另外，導演詹姆斯卡麥隆受訪時也分享「最佳尿點」：「隨時都是最佳尿點，再刷一次就能補看錯過的地方。」再展大導諷刺十足的豪邁幽默。
記者黃雅琪/綜合報導
導演詹姆斯卡麥隆、製片強藍道本週率領全體卡司首度齊聚亮相倫敦，分別來自西元1980、西元1990、西元2000年代的《異形2》雪歌妮薇佛、《鐵達尼號》凱特溫絲蕾與《阿凡達》柔伊莎達娜，3代「隆女郎」也首度世紀同框，令影迷鐵粉瞬間高潮！
《阿凡達》當家主角山姆沃辛頓、飾演阿凡達大反派柯邁斯將軍的史蒂芬朗也親臨現場，飾演蘇里一家長子奈特言的傑米弗拉特斯近期演出電影《善惡魔法學院》、飾演礁民部落首領女兒喜芮亞的貝里巴斯也才甫於《夜訪吸血鬼》影集新版中擔任要角，飾演蘇里一家小女兒杜緹莉的崔妮蒂布利斯則於今年的皮克斯動畫《青春養成記》中獻聲，俊男美女增添星光。
金獎票房導演吉勒摩戴托羅為《阿凡達：水之道》強力背書：「《阿凡達：水之道》是一部驚人成就，令人瞠目結舌且感人肺腑的史詩鉅作，大師級導演詹姆斯卡麥隆再創巔峰！」倫敦世界首映後全球媒體絕讚口碑破表，好萊塢報導：「震撼超凡，視覺大師級作品，絕對別懷疑詹姆斯卡麥隆，每一格畫面都絕美無比！」