連泡麵都吃不起！超商「一碗379元」 網驚：在開玩笑嗎
窮到只能吃泡麵？但現在可能連泡麵都吃不起。有網友在臉書社團貼出一張驚人照片，只見超商架上一碗泡麵379元，讓原PO直言「這價格不簡單」，天價泡麵隨即引起熱議，不到一天就吸引逾4千人按讚。據悉，該款泡麵正是小廚師的黃豆豬腳麵，自2019年上市至今，仍穩坐台灣「最貴泡麵」寶座，還有人打趣回應：「貴，從來都不是它的問題」。
記者黃韻文/綜合報導
統一滿漢大餐漲到一碗逼近60元，已經讓消費者猶豫再三，何況是一碗要數百元的泡麵。網友在《路上觀察學院》分享，逛超商看到一碗泡麵要379元，直言「這價格不簡單」，引起眾人熱烈討論，面對天價泡麵，有人寧可把錢省下來，「我會選擇去吃牛排，有沙拉吧、飲料、熱湯、冰淇淋」。
該款天價泡麵正是南僑結合集團旗下點水樓，於2019年11月合力推出的黃豆豬腳麵，當時上市售價288元就已刷新台灣最貴泡麵天花板，不到3年時間，一碗已漲到379元，漲幅高達31%，令人咋舌。由點水樓監製的黃豆豬腳麵，最大特色就是能吃到熬煮入味的軟嫩豬腳，但一碗泡麵比一碗一蘭拉麵還貴，多數消費者都抱持「只可遠觀不可褻玩焉」的態度，還有人自嘲：「貴不是它的缺點，是我的缺點」。
逼近4百元的泡麵吸引逾4千人關注，甚至釣出知名YouTuber「九妹」Joeman本人親回：「這碗對決有拍過，蠻好吃的」，也有其他勇者分享：「裡面豬腳已經燉到連骨頭都可以吃了，但真的沒有很好吃。想一想點水樓的黃豆豬腳湯要價3千多一份，應該會好一點。」不過多數人都不捧場，狠酸「一碗泡麵抵得過我五餐的價格」、「有這錢，我還自己泡？當然去外面吃人家煮好的啊，是在開玩笑嗎」。