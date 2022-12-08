公職排黑修法　蘇貞昌：下周院會通過盼早日落實

民進黨立院黨團日前拋出修改《選罷法》，公職除現行法規貪污、賄選不得參選外，期盼能夠排除黑、金、槍、毒，作為政治人物最低法律下限要求。對此行政院長蘇貞昌今（8）日做出回應，要求政委羅秉成督導要求相關部會進行修法，下周提報院會通過，強調在態度上正面回應人民高度期待，也期盼能夠早日落實。
記者陳威叡／台北報導
對於《選罷法》修法排黑，蘇貞昌指出，各執法單位對掃黑、肅槍與反毒工作，一波接著一波從不停歇，社會中普遍不能接受有犯罪前科的人參與公職選舉，強調不是歧視更生人，但是對掌握公權力、有公共資源的職務，人民有更高的要求。
蘇貞昌指出，為積極回應外界所提有關參選資格限制相關修法建議，以健全青年參政民主選舉制度，將由政委羅秉成督導內政部與法務部，就《公職人員選舉罷免法》相關修法，下周提報院會通過，在態度上政府回應人民高度期待，期待早日落實，政府態度明確出來，台灣民主也一步一步向上提升。
蘇貞昌指出，政府面對人民期待，作為當家的政府態度更誠懇，謙卑是應該的，人們期待更高，就應該更深刻檢討來做到更好，感謝執政團隊一直以來的努力，也呼籲一定要在這種時刻政府更要穩定，堅定福國利民決心，提升執政效能，更妥適說明政府做了什麼，懇切爭取人民的支持，也唯有人民支持才能做得更好更順利。