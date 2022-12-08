NOW民調／戶外口罩解禁一週「你脫了嗎」？56%還是戴緊緊

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此外，有27%民眾認為自己要「看場合決定」，留言表示「脫口罩是趨勢啊，人多的地方怕就戴」、「如果外出倒個垃圾肯定不會戴，但去夜市或市場，以防萬一還是會帶著」、「政策只是給個空間吧，戴不戴民眾自己決定就好了」；另外有15％的民眾投票「敢脫，終於可以大口吸氣」，並留言「等這天多久了，一定脫」、「被口罩綁了2年，我也確診過了，一定不戴」、「沒啥好怕的，自由的空氣最重要。」
針對半數民眾投票不敢脫，《NOWnews今日新聞》進一步調查，發現不敢脫口罩的民眾，主要原因有「害怕疫情又爆發」、「保護家人還是戴」、「已經習慣戴口罩」，以上3者皆有將近30%的投票率，民眾表示「家裡有小孩和長輩，會怕把病毒帶回去」、「口罩其實戴習慣了，不會覺得脫掉特別舒服」。值得注意的是，民調中覺得「外界眼光太可怕」的民眾僅有3%，顯見比起社會氛圍，實質上對於健康的威脅，仍是民眾較顧慮的一環。
至於口罩解封政策，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙認為，解禁是國際趨勢，因為Covid-19已被認為是輕症化、流感化的病毒，且國人3劑疫苗接種率高，且過去2年接受過如清零、隔離等眾多防疫措施的洗鍊，而現在終於要回歸正常，民眾不應該被硬性規定綁著，而是要演化成「軟性自主」的管理，在半開放空間如廟宇、餐廳等地時，要學會評估自身狀態和環境，去決定要不要戴口罩，還不是過度著墨在「這裡到底可不可以戴口罩」的議題，跳脫硬性規定的思維，是一般人甚至專家學者都要適應的方法，才能讓自由和防疫達到平衡。