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口腔癌年增逾8200例！　台灣檳癌防制聯盟急籲：應立專法管制檳榔

口腔癌年增逾8200例！　台灣檳癌防制聯盟急籲：應立專法管制檳榔
口腔癌年增逾8200例！　台灣檳癌防制聯盟急籲：應立專法管制檳榔

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟長期關注台灣口腔癌及檳榔議題，以推動一部台灣專屬且領先全球的「檳榔健康危害防制法」為聯盟終極目標！聯盟日前舉辦2022年第26屆檳榔防制日記者會，呼籲政府行政機關將2012年擬定的檳榔危害防制法草案提上立法日程，積極回應民團訴求，盡快制定檳榔防制專法。

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口腔癌年增逾8200例　政府應重視檳榔問題

根據衛福部最新癌登資料顯示，台灣每年新增口腔癌患者已達8,204例，每年都有八千多個家庭需要面對生命健康的流逝，甚至帶走家裡的重要成員。政府過去對檳榔採取三不政策（不鼓勵、不輔導、不禁止）外，面對民團多年來的制定檳榔防制專法的訴求也總是以「盤點既有法規，以現有法規管理檳榔」搪塞應付。

台灣檳癌防制聯盟表示，口腔癌以侵襲30-59歲中壯年男性為主，造成社會、醫療、家庭的破碎與耗損。嚼食檳榔重挫國人健康，卻仍處於「無專法可管」之灰色地帶：長期以來行政機關面對檳榔危害的主要思維是「透過宣導、市場機制來降低嚼檳人口及產業轉型」，但即使嚼檳率降低，仍無法力挽口腔癌每年新增八千、死亡三千的狂瀾。

偏鄉多嚼食檳榔　壓力下被迫使用

臺北醫學大學口腔醫療服務隊的黃依婷隊長也指出，下鄉服務的過程中，曾聽到有父母讓國小孩童嚼過檳榔，也曾在家庭訪視過程中，遇到長期嚼檳榔的長輩，連脫下口罩面對我們的勇氣都沒有，遑論尋求牙醫的幫忙。在一些資源相對匱乏的縣市或鄉鎮，許多人是用「生命」、用「健康」在換取一家溫飽，甚至讓下一代在家人、環境壓力下，被迫使用菸檳酒。

檳榔為一級致癌物　特殊性應透過專法管理

台灣檳癌防制聯盟主席韓良俊表示，負責食品安全衛生的食品藥物管理署一再強調「檳榔子為一級致癌物，不算食品所以無法納管。」但是，檳榔放進嘴裡嚼且會被人體吸收，有食物之實，卻不能納管，由此可見，檳榔具有特殊性更應該透過專法來管理。因此，台灣檳癌防制聯盟呼籲盡快將一級致癌物之檳榔納管，防堵生命無謂的流失。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56068

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