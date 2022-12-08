爸待台積電15年「年薪50萬」！兒抓包說謊：真的這麼窮嗎

渣男劈腿有預兆？10大戀愛NG行為　「5星座」花心是本性

▲《Social Lab社群實驗室》盤點10大戀愛NG行為，劈腿、跟前任藕斷絲連、過於自我分居期三位。（示意圖／翻攝Pexels）
▲《Social Lab社群實驗室》盤點10大戀愛NG行為，劈腿、跟前任藕斷絲連、過於自我分居期三位。（示意圖／翻攝Pexels）

記者鍾怡婷/綜合報導

知名主持人廖科溢昨（7）日突然宣佈閃婚後，驚爆跟不少女性醜聞糾紛，戀愛需要雙方用心經營才能走得長久，若是遇到「愛情雷隊友」就不免會讓感情顛簸難行，也讓這段關係悲劇收場的機率飆升。《Social Lab社群實驗室》追蹤網路聲量，發現有10種行為是感情中的地雷，排名第一當然就是劈腿，其次是跟前任藕斷絲連，過於自我及不信任對方也很容易帶來傷害與陰影，若是遇到了這幾類對象，可得好好考慮繼續發展的可能性！此外，根據《星座好朋友》報導，12星座中有5星座天性花心，第一名就是「巨蟹座」，常常見一個愛一個，帶給伴侶相當大的傷害。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲出軌「劈腿」成感情破滅元兇，與「前任」藕斷絲連同樣相當扣分。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲出軌「劈腿」成感情破滅元兇，與「前任」藕斷絲連同樣相當扣分。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年網友熱議的「感情地雷行爲」相關話題，可以發現多數網友都認為「劈腿」是戀愛中絕對不可觸犯的禁忌，因為專一代表對伴侶的忠誠與尊重，除非事先達成共識決定開放式關係，就有一名網友發文表示「初戀男友劈腿，後來也陸續遇到不太專一的男生」，讓他對愛情無法再次敞開心房的同時，也罹患了精神疾病，引起網友心疼安慰，同時提醒可以調整擇偶眼光，深入了解與認識後再交往，才能避免這種悲劇重蹈覆徹。 

此外，與「前任」藕斷絲連也是許多網友無法認同的地雷行為，無論是與前男友、前女友交往過密，又或是不斷將現任與前任作比較，都可能導致愛情出現無可挽回的裂痕。一位民眾就在討論區發文表示「發現男友跟前任一直有聯絡，覺得自己被當砲友」，讓有同樣經歷的網友氣憤留言「前任一哭，現任必輸」、「被當替身的感覺真的一輩子都忘不了」；另外，也有網友分享自己女友總是會將前任掛在嘴邊，如「這裡我跟前男友來過」、「我前男友都會幫我剝蝦」等，讓他很受不了，甚至產生分手的念頭，並呼籲大家「分手要分得乾淨」。 

而「過於自我」則是網友公認會消磨情侶感情的雷點，畢竟大家都希望在付出的同時，能得到戀人的用心對待，而不是在戀愛中伺候一個「公主」或「王子」。後面依序為不信任對方、易怒、不誠實、冷淡搞消失、愛亂吃醋、不理性吵架、懶惰邋遢。

另外，根據《星座好朋友》報導，特別容易花心的星座Top5有以下幾位，大家交往前可得睜大眼睛瞧清楚了：

第五名：天秤男

這世界上美女甚多，但並非每個正妹都能被你占有，不管是性格溫婉的女人，亦或長相甜美的女人，都是天秤喜歡的類型，天秤男總是急於把所有美好的事物都留在自己身邊，問題是人的「心」只有一個，你必須有所取捨才行呀！

第四名：射手男

射手男經常被說花心、沒定性，事出必有因啦！他們生性喜歡玩樂，且總在享受與新歡的美好關係時，又跟舊愛勾勾纏、曖昧不明，或許到最後，受傷的會是自己。

第三名：雙魚男

雙魚男很容易把同情與愛情搞混，加上他們本身就很多情，因此原本只是想幫忙而已，最後卻不小心對某個女孩動心，於是就在女友與新歡間掙扎頭痛著，極力想要保護「那個誰」，卻又分不清誰對自己來說才是最重要的人，也許你該好好劃清愛情與友情的界線，如此才能讓自己更專情一些。

第二名：雙子男

雙子男常被冠上「花心」之名，在戀愛中很難穩定自己的情緒，甚至是喜歡的類型，他們很容易被不同類型的女生吸引，總在不同女人之間重複選擇，如果自己可以堅定喜歡的類型，就不會在還有舊愛的情況下，對眾多新歡蠢蠢欲動。

第一名：巨蟹男

其實巨蟹男就像一台「中央空調」，除了對身邊的異性朋友獻殷勤外，他們對過去的「前任們」也很是照顧，巨蟹男總是緬懷過去的愛情經歷，很容易產生「現任沒有前任好」的想法，雖然拿不定主義也沒過多表態，但對前任念念不忘也是真的，因此，巨蟹男很容易在前任稍稍回頭時，就忍不住吃了回頭草...。

▲五月份四星座需注意小人，一不小心易惹禍上身。（示意圖／取自unsplash）
▲若是伴侶頻頻勿犯「10大戀愛NG行為」就得好好溝通，思考走下去的可能性。（示意圖／取自unsplash）

火星衝遇滿月！「5星座」運勢火逆恐破財　占星師教破解

「火星衝」非好象徵？當心6大禁忌影響運勢：2類人最危險

新年拚轉運！陽台風水「兩禁忌」易踩雷　難怪財神不上門

洗碗機好輕鬆？當心吃進化學殘留物　醫籲「1步驟」別忘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀