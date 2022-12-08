渣男劈腿有預兆？10大戀愛NG行為　「5星座」花心是本性

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此外，與「前任」藕斷絲連也是許多網友無法認同的地雷行為，無論是與前男友、前女友交往過密，又或是不斷將現任與前任作比較，都可能導致愛情出現無可挽回的裂痕。一位民眾就在討論區發文表示「發現男友跟前任一直有聯絡，覺得自己被當砲友」，讓有同樣經歷的網友氣憤留言「前任一哭，現任必輸」、「被當替身的感覺真的一輩子都忘不了」；另外，也有網友分享自己女友總是會將前任掛在嘴邊，如「這裡我跟前男友來過」、「我前男友都會幫我剝蝦」等，讓他很受不了，甚至產生分手的念頭，並呼籲大家「分手要分得乾淨」。
而「過於自我」則是網友公認會消磨情侶感情的雷點，畢竟大家都希望在付出的同時，能得到戀人的用心對待，而不是在戀愛中伺候一個「公主」或「王子」。後面依序為不信任對方、易怒、不誠實、冷淡搞消失、愛亂吃醋、不理性吵架、懶惰邋遢。
另外，根據《星座好朋友》報導，特別容易花心的星座Top5有以下幾位，大家交往前可得睜大眼睛瞧清楚了：
第五名：天秤男
這世界上美女甚多，但並非每個正妹都能被你占有，不管是性格溫婉的女人，亦或長相甜美的女人，都是天秤喜歡的類型，天秤男總是急於把所有美好的事物都留在自己身邊，問題是人的「心」只有一個，你必須有所取捨才行呀！
第四名：射手男
射手男經常被說花心、沒定性，事出必有因啦！他們生性喜歡玩樂，且總在享受與新歡的美好關係時，又跟舊愛勾勾纏、曖昧不明，或許到最後，受傷的會是自己。
第三名：雙魚男
雙魚男很容易把同情與愛情搞混，加上他們本身就很多情，因此原本只是想幫忙而已，最後卻不小心對某個女孩動心，於是就在女友與新歡間掙扎頭痛著，極力想要保護「那個誰」，卻又分不清誰對自己來說才是最重要的人，也許你該好好劃清愛情與友情的界線，如此才能讓自己更專情一些。
第二名：雙子男
雙子男常被冠上「花心」之名，在戀愛中很難穩定自己的情緒，甚至是喜歡的類型，他們很容易被不同類型的女生吸引，總在不同女人之間重複選擇，如果自己可以堅定喜歡的類型，就不會在還有舊愛的情況下，對眾多新歡蠢蠢欲動。
第一名：巨蟹男
其實巨蟹男就像一台「中央空調」，除了對身邊的異性朋友獻殷勤外，他們對過去的「前任們」也很是照顧，巨蟹男總是緬懷過去的愛情經歷，很容易產生「現任沒有前任好」的想法，雖然拿不定主義也沒過多表態，但對前任念念不忘也是真的，因此，巨蟹男很容易在前任稍稍回頭時，就忍不住吃了回頭草...。