被藉梨泰院事故散播病毒 韓官方：別誤聘北韓資訊人員
10月底韓國發生的梨泰院逾百死事故，引發全球關注，谷歌威脅分析團隊（TAG）8日又在官網發報告稱，北韓駭客組織APT37，當時曾惡意利用梨泰院事件傳播植入惡意代碼的文件。與此同時，韓國政府也發出警告，要韓國企業慎防北韓IT從業者，可能藉由偽造國籍和身份的方式承接業務，造成嚴重的資安問題，顯示2國之間的攻防不只在軍事上，也在網路上。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，北韓駭客藉由梨泰院事故散播的電子文檔，標題為《龍山區梨泰院事故處置情況—截至2022.10.31（週一）06:00》，內容格式模仿韓國中央災難安全對策本部報告書，詳細記載事故概況、人員傷亡、應對措施等。雖然還不確定北韓駭客組織傳播的確切惡意代碼，但該組織確實曾傳播Dolphin、Bluelight等惡意軟體，也會以韓國相關團體和國防領域要員為對象，散布藏有惡意代碼的電子郵件。
另一方面，韓國外交部、國家情報院、科學技術信息通信部、統一部、僱傭勞動部、警察廳、公正交易委員會等單位，也已向韓國企業發布預警，要求各企業提高警惕並強化員工身份確認流程，慎防僱用到偽造國籍和身份的北韓IT人員。
報導指出，北韓IT人員大多數隸屬於北韓軍需工業部、國防省等被聯合國安理會制裁的機構，賺取收益大多上繳給所屬機構，用於核武研發，若真有僱用北韓人員的問題發生，不僅影響企業聲譽，還有可能違反《南北交流合作法》、聯合國安理會的制裁決議等等。