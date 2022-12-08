450萬買6.7坪下手嗎？低總價小房陷阱多：「這圖」看仔細

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進一步觀察北北桃新建案1房坪數，北市1房多落在15至18坪之間；新北市區如三重、中和等，以15坪1房較常見，郊區如淡水、汐止等，更容易找到20坪左右的1房；至於桃園，1房普遍規劃在17至20坪之間。值得一提的是，《住展雜誌》發現，今年北台灣最小1房位在新北市淡水區，今年7月開案，坪數只有10坪，以公設比33％計算，實際使用坪數僅6.7坪。而建商直接開價450萬元求售，每坪45萬開價高於當地行情許多，至今還未有實價登錄資訊出現。
成采錡表示，1房房型確實受限於使用面積，鎖定的對象除了小資族以外，最大的客群就是置產需求。另一方面，有些在市中心的小房，因為有學區、學籍的優勢，也有不少人會選擇置產落戶。但要特別提醒消費者，無論是1房房型（1房1廳），或是刻意規劃成2到3房的小宅，在實際使用上必然會受到侷限，例如入住後會發現家具尺寸不好買，跟原先平面設計圖有極大的出入，或是為了坪效而縮減走廊空間，造成使用上的不方便等等，這些民眾都必須要特別留意。建議消費者在下手之前，務必要確認清楚建案的平面圖，最好實際丈量一下，以免後悔莫及。
至於鎖定換屋族的4房單位，因總價過高將成為央行豪宅限貸令管制對象，業者多會控制坪數範圍，使4房主流坪數不易放大。以新竹地區而言，4房單位小至40坪、大至74坪，其中以46至50坪格局較常見。成采錡指出，央行豪宅限貸令規定，新竹地區產品總價超過4千萬，貸款成數僅4成，買方需自備6成購屋款；當自備款過高，建案客層受限，銷售速度也會放緩。顯示央行「史上最嚴」房市管制措施實施近一年來，確實對新建案市場產生影響。
至於建商原先期待等到大選過後買氣可望回籠，但根據《住展雜誌》觀察，北台灣預售屋、新建案市場還是冷颼颼！只有新北重劃區、新竹地區稍有起色。成采錡說，新北重劃區受惠於不少指標建案開始銷售，先前累積了不少預約客群，來客量相對較高，但成交數卻沒有同步攀升；而新竹地區因為需求還是大，選前選後市況都維持一致，沒有明顯的大改變，但北台灣其他地區情況就不太樂觀，「可以觀察到目前建商開價比較貼近市場行情，不再像過去隨著其他案子漫天喊價，相對來說回歸正軌一些。民眾如果有實際購屋需求，目前不妨多看多比較，即便市況不好，也是有機會挑選到適合自己的房子。」