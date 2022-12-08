利菁回歸變超瘦曝「減肥秘訣」　自曝小S得罪我「去吸地吧！」

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利菁表示，未來還有2-3個節目，還不能透露太多，回台主要也是為蝦皮做教育訓練，把小撇步不藏私教給大家，不怕後備搶業績。她表示，疫情讓很多藝人改變生活，看到黃少古開計程車很難過，也透露有一個日本藝人要復出，會跟她碰面洽談。提到小S，利菁表示，先前有透過朋友詢問「很想跟小S合作」但沒有得到回應直言：「老娘只問一次，就去吸地吧。」雖然先前沒有正式邀約，：算了算了，老娘不要！」
媒體問到回歸後的利菁身材變得超好，也變得很瘦。她表示，透過大量健身與減肥達成，今天早上四點起床，僅為消水腫。且現在每天只吃同一家的滷菜，包括花椰菜、豆皮、小玉米、蒟蒻、水果，每天都吃一樣。她故作哭泣回應「好慘！每天都吃一樣的東西」也透露老公沒有跟自己吃，運動很大，常花四個小時騎角踏車。
疫情期間，對她來說，學習過程雖辛苦，卻獲益良多，這次轉戰直播帶貨戰場與蝦皮直播合作，她興奮表示，自己對台灣直播電商市場有很多想法要落實，除直播帶貨，也將與蝦皮直播共同招商，並規畫直播教學等，令人期待。利菁說，直播搭配一個小鮮肉不算話題，想做一個天后群放在一起，也會朝向製作的方向走。
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