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只有3天！全家霜淇淋買1送1　特大杯美式30元：冰熱互換

▲全家霜淇淋買一送一又來了！限時3天開吃，另有特大杯美式最低30元、大杯抹茶拿鐵最低32元。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋買一送一又來了！限時3天開吃，另有特大杯美式最低30元、大杯抹茶拿鐵最低32元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

天氣冷沒關係，超商熱飲優惠喝起來！入冬後首波冷氣團下周恐報到，熱咖啡、熱茶飲快備好，全家即日起推出指定私品茶買2送1、特大杯美式最低30元，如果不怕冷的話，還有霜淇淋限時買一送一，《NOWnews》整理周末限定3大好康一次看。

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🟡好康1：霜淇淋買1送1
天冷吃冰的好處就是融化得比較慢，全家霜淇淋買一送一優惠又來了！明（9）日起至12月11日一連三天，到門市使用全盈+PAY支付，霜淇淋不限口味買一送一，平均單支不到25元，另有Let’s Café罐裝咖啡系列任選買一送一、五月花極上抽取衛生紙單件69元。APP隨買跨店取使用全盈+PAY支付，則有FMC水沏玄米茶、油切綠茶、保健品系列買一送一。

▲門市在周末祭出全盈+PAY限定優惠。（圖／全家提供）
▲門市在周末祭出全盈+PAY限定優惠。（圖／全家提供）
🟡好康2：特大杯美式30元
「康康5」明（9）日起至12月11日登場，必囤特大杯美式2杯70元，若自備飲料杯每次兌杯可再折5元，單杯最低30元，也相當於是買1送1的折扣幅度了。到門市購買後，可存入APP線上寄杯，每人庫存上限10杯，且寄杯無兌換期限，並能冰熱任選互換。另有醇黑厚可可飲2杯特價60元，也是冬天很受歡迎的濃郁系飲品。喜愛高濃度啤酒的話，本周KIRIN冰結水果調酒（酒精濃度9%）約是7.5折，單罐原價79元，平均特價約59元。

▲「康康5」自12月9日至12月11日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自12月9日至12月11日登場。（圖／全家提供）
🟡好康3：大杯抹茶拿鐵32元
寒流來襲必備暖手熱飲，啜飲一口連身子都暖起來。今（8）日起至12月10日限時三天，APP隨買跨店取開跑「一起喝茶8」，私品茶55元系列任選買2送1，自備飲料杯折5元，每杯最低32元，每位會員限購2組，可兌換至明年2月24日，活動品項包含：紫蘇飲、濃靜岡抹茶拿鐵、仙女醇奶茶、蜜香玫瑰茶歐蕾、仙女珍珠紅茶、小輕新檸檬飲、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬紅烏龍、檸檬高山青。

▲全家55元私品茶任選買2送1，多達12種商品可選，可寄杯到明年2月，即起兌杯還能獲得限定聖誕杯款及聖誕杯套。（圖／業者提供）
▲全家55元私品茶任選買2送1，多達12種商品可選，可寄杯到明年2月，即起兌杯還能獲得限定聖誕杯款及聖誕杯套。（圖／業者提供）
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