▲ 結合數位與現實體驗，Audi 首間採品牌新世代設計 CI 據點落腳北台中

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開幕之際，台灣奧迪總裁安薩瑞Rahil Ansari表示：「Vorsprung 品牌策略重點目標，即是讓國內消費者更容易接觸認識Audi，為每位車主及消費者提供如家人般的愉悅顧客體驗，感謝和順利汽車夥伴齊心合作，我們迎來全新Audi北台中展示中心，提供中部地區車主及消費者更便捷的服務，亦為品牌通路拓展更邁進一步；Audi北台中展示中心更導入Audi Progressive Retail Concept 設計概念，整合永續、設計美學與數位科技，創造以人為本的品牌體驗。」
Audi 北台中展示中心 投入中部地區通路服務行列
台灣奧迪經銷夥伴和順利汽車看好國內豪華汽車產業發展性，鎖定台中市潭子樞紐地區，斥資新台幣近4.3億元，建置全新Audi北台中展示中心。全新據點占地總面積近800坪，導入Audi Progressive Retail Concept新世代銷售據點設計風格，融合永續化理念，展示中心使用環保綠建材達86.9%；以開放式陳列佈局，1至2樓為新車展示專區，共可展示8部新車款，配置顧客休憩區、迷你高爾夫、Audi Collection原廠精品及兒童遊戲等區域，提供滿足各式年齡族群的顧客服務。Audi 北台中展示中心亦設置第10座Audi 極速充電站，採用最新180kW充電樁機型，開放給適用CCS1充電規格的電動車使用，鄰近國道的地理位置讓電動車主能就近補電，串連其他9座Audi極速充電站與充電營運夥伴的充電站點，擴充充電漫遊網絡，延續純電生活圈的共好理念。
此外，全新Audi 北台中展示中心的維修保養服務中心將於2023年第一季面市，偕同Audi 台中、Audi 南屯嚴選中古車暨服務廠及Audi 彰化展示中心等據點，為中部地區車主與消費者提供全方位優質服務。
持續優化數位服務 顧客旅程再進化
台灣奧迪亦於Audi 北台中展示中心開幕之際展演新一代數位服務功能，讓四環車主及喜愛Audi 的消費者得以在展示中心或家中使用Augmented Reality擴增實境客製賞車功能，享受高自由度地查看興趣車款的產品資訊、特色介紹，甚至客製化喜愛的內外觀細節；造訪展示中心時，可透過Virtual Reality虛擬互動探索體驗，搭配銷售人員介紹以多元管道方式探索Audi，新式數位服務將陸續導入至Audi 全台授權展示中心據點。
除融合數位與實體的賞車服務之外，台灣奧迪也將同步導入全新Audi Shop線上數位商務服務，不僅使用者介面更加直覺便捷，未來更能夠線上預訂車款或購買Audi Collection 精品，也可以根據需求設定喜好的付款方式與運送地點，輕鬆展開Audi 數位服務旅程。伴隨國內數位化消費習慣迅速演進，台灣奧迪相信整合實體空間與數位虛擬的新世代服務，是創造最佳顧客體驗的關鍵契機。
Audi 北台中展示中心
- 地址：台中市潭子區環中東路一段８號
- 服務電話：04-2533-7288