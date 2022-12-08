最美里長有IG了！何芝寧點名「我婆紫渝」　秒湧數千追蹤

巷仔內／國安、離島運輸考量　松山機場遷移難度高

▲空軍編號3701的「空軍一號」總統專機平時停放於松山機場的松指部內。（圖／記者呂炯昌攝）
▲空軍編號3701的「空軍一號」總統專機平時停放於松山機場的松指部內。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／特稿

民進黨台北市第3選區（中山區、北松山區）立委補選參選人吳怡農今（8）日拋出松山機場遷移政見，主張配合桃園國際機場第三跑道預計2030年完工時程，遷移松山機場；松山機場原址共213公頃土地，建議全區保留闢建為公園。事實上，松山機場遷移政見不是吳怡農率先提出，每到台北市長選戰都會被提出討論，但是由於諸多環境限制，最後往往淪為空談。

我是廣告 請繼續往下閱讀
松山機場實為軍民合用機場，總面積約213公頃，其中民航局管有土地計88.49公頃，其餘為軍方管有。除民航用途外，空軍與內政部空中勤務總隊等單位也都使用。

空軍松山基地指揮部位於松山機場內，所編配之飛機，包括波音B737-800型機、福克50型機、BH-1900型機，是空軍行政專機的大本營，其中機號3701的B737-800型機為俗稱「空軍一號」的總統行政專機，也就是執行元首緊急撤離的萬鈞計劃所使用的「萬鈞機」，因此松山機場不只是民用機場，也是重要軍用機場，每年漢光演習都要在機場演練反空降戲碼。因此松山機場若要遷移，必須考量攸關關國安的總統專機問題，總統若要撤離大費周章從台北跑到桃園，車隊在途中會增加許多遇襲的風險。

桃園機場每年1至3月經常出現濃霧，而松山機場也是桃園國際機場的備降機場，一旦將松山機場廢除後，萬一桃園機場遇上濃霧或其他天候因素無法降落，班機只能降落台中或高雄的機場，旅客必須再大費周章搭車回到北部，相當不方便。

另外，松山機場除了是桃園機場的備降機場外，也是離島病患後送北部的專用機場，目前衛福部已將醫療後送外包給民間業者，金門與馬祖由固定翼機後送，澎湖地區由直升機後送本島。噴射機從金門尚義機場飛至松山機場所花時間不到1個小時，如果以後要降至桃園機場，後送病患必須再多花一個小時由救護車轉送至北市的醫院，將多花一倍時間，對離島民眾來說並不公平。

松山機場也是國內線航線主要機場，若改至桃園機場起降亦將改變離島旅運行為。對北部空域的航線及離到場程序，都將產生結構性變化。現行離島航線以ATR-72螺旋槳客機為主，大小機型混合起降必須加大桃機航管隔離標準，桃園機場跑道容量也會受到一定程度影響。由此可見，若上述因素無法克服，松山機場遷移並非易事，需要跨部會配合，恐怕不是一個立委就能解決。

▲國軍於松山機場執行「衛戍區反機降作戰」演練。（圖／軍聞社提供）
▲國軍於松山機場執行「衛戍區反機降作戰」演練。（圖／軍聞社提供）

立委提馬祖直升機飛松山機場！要求3個月內評估可行性

2030遷松機！吳怡農提成立專責機構、規劃建公園、社宅

府稱沒兵役延長時程　邱臣遠：別怕傷吳怡農選情不公布

役期年底前宣布延長一年？于北辰不贊成：戰力無法提升

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀