巷仔內／國安、離島運輸考量　松山機場遷移難度高

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空軍松山基地指揮部位於松山機場內，所編配之飛機，包括波音B737-800型機、福克50型機、BH-1900型機，是空軍行政專機的大本營，其中機號3701的B737-800型機為俗稱「空軍一號」的總統行政專機，也就是執行元首緊急撤離的萬鈞計劃所使用的「萬鈞機」，因此松山機場不只是民用機場，也是重要軍用機場，每年漢光演習都要在機場演練反空降戲碼。因此松山機場若要遷移，必須考量攸關關國安的總統專機問題，總統若要撤離大費周章從台北跑到桃園，車隊在途中會增加許多遇襲的風險。
桃園機場每年1至3月經常出現濃霧，而松山機場也是桃園國際機場的備降機場，一旦將松山機場廢除後，萬一桃園機場遇上濃霧或其他天候因素無法降落，班機只能降落台中或高雄的機場，旅客必須再大費周章搭車回到北部，相當不方便。
另外，松山機場除了是桃園機場的備降機場外，也是離島病患後送北部的專用機場，目前衛福部已將醫療後送外包給民間業者，金門與馬祖由固定翼機後送，澎湖地區由直升機後送本島。噴射機從金門尚義機場飛至松山機場所花時間不到1個小時，如果以後要降至桃園機場，後送病患必須再多花一個小時由救護車轉送至北市的醫院，將多花一倍時間，對離島民眾來說並不公平。
松山機場也是國內線航線主要機場，若改至桃園機場起降亦將改變離島旅運行為。對北部空域的航線及離到場程序，都將產生結構性變化。現行離島航線以ATR-72螺旋槳客機為主，大小機型混合起降必須加大桃機航管隔離標準，桃園機場跑道容量也會受到一定程度影響。由此可見，若上述因素無法克服，松山機場遷移並非易事，需要跨部會配合，恐怕不是一個立委就能解決。