本土語認證教師優先介聘　全教產批：獨漏閩南語有失公平

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另外，教育部於109年2月21日發布「高級中等以下學校及幼兒園客語師資培育及聘用辦法」、110年11月11日發布「高級中等以下學校及幼兒園閩南語師資培育及聘用辦法」、111年1月7日發布「高級中等以下學校及幼兒園原住民族語師資培育及聘用辦法」。
依客語師資辦法第6條規定，客家文化重點發展區的公立高級中等以下學校及幼兒園，介聘客家語文課程以外學科的編制內教師或教保服務人員時，得優先進用參加客語能力認證，取得中高級以上能力證明的合格教師或教保服務人員；原民族語師資辦法第6條規定，原住民族地區的公立高級中等以下學校與幼兒園亦同。
林碩杰表示，客語師資辦法第6條、原民族語師資辦法第6條條文均有介聘時具優先進用的特權，也就是說當介聘客語文、原住民族語文課程以外學科的編制內教師時，取得中高級以上客語、原住民族語言能力認證的教師可優先單調介聘作業；但卻獨漏同屬本土語言的閩南語認證，同樣都是本土語言認證，卻獨漏閩南語，質疑其公平性與一致性。
林碩杰說，一般來講，學科課程並無硬性規定必須用本土語言才能上課，但由於國高中的教學乃採分科制，教育部卻開啟具「本土語文認證」的學科編制內教師優先介聘的大門，將影響各校原有的師資結構，對於後續因少子化教師超額時，對基層教師未來去向，投下極大的不確定性，影響年輕國高中教師的生涯規劃。
許多基層教師也表示，對於多元語言的包容是可行的，但是教育部不應該對具備特定認證的教師就能取得優先介聘之權益！