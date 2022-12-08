老公外遇還喊離婚「去母留子」 《延禧攻略》順嬪回應了
中國女星張嘉倪，因演出古裝劇《延禧攻略》當中的順嬪一角爆紅，更有「最美妃子」的稱號。張嘉倪與老公買超育有2子，卻在日前爆出老公買超外遇的消息；今（8）日再傳出兩人即將打離婚訴訟官司，買超甚至要求「去母留子」的條件，引發外界譁然。
記者黃雅琪/綜合報導
現年35歲的女星張嘉倪，與富二代老公買超的婚姻不被夫家祝福，即便是生了2名金孫之後，婆婆依舊只准她叫自己「阿姨」如此生疏，夫家不挺就算了，居然連老公買超也傳出不忠消息，中國媒體爆料買超與一名叫作邵晴的女子互動曖昧，如今夫妻倆感情恐怕已經走到盡頭。
今日中國網友爆料指出，張嘉倪與老公買超要打「離婚官司」，關於孩子的「扶養權」部分，男方家人不希望張嘉倪帶走小孩，意指「去母留子」！至於財產分配，爆料人指稱買超名下沒有財產，全部都在父母親名下，如果兩人離婚的話張嘉倪就得「淨身出戶」，甚至還有可能要將自己財產分一半給買超。
面對網友的爆料，張嘉倪工作室微博發文聲明：「不造謠！不信謠！不傳謠！嘉倪正在劇組專心拍攝，請大家多關注作品。」即使本人發出官方回應，但網友們仍然痛批買超「孩子是她生的憑什麼不給她，而且男方出軌」、「他出軌，憑什麼要女方淨身出戶？」、「這男的好渣喔！」還有網友笑回「這下我更喜歡汪小菲了」、「叫大S快來收了買超。」