中市公車脫班學生上學屢遲到　議員批市府稽核不實

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林祈烽指出，盧秀燕自豪的雙十公車免費政策淪為宣傳口號？民眾投訴，孩子每天早上7點左右在西屯逢甲地區搭25號和35號的早班車上學，但自8月30日開學迄今，連續5週每週都有一天公車會無故「消失不見」，讓學生上學遲到，家長必須請假送孩子上學。
家長抱怨，孩子每天看公車APP，看著即將發車的班次突然跳班、延時間，急得跳腳趕快call家長接送；向市府1999專線投訴多次，只得到會「加強管理」的應付說詞，家長決定親自調查，看這兩路的台中市公車到底是怎麼一回事？
林祈烽說，家長一早就到文修停車場去查看公車的發車情況，並用手機APP進行比對，發現公車並沒有按時間和規定場站發車行駛，因此造成跳站和脫班情況，家長拍下證據並將手機APP截圖，直接向市府主管機關交通局舉發，官員一開始還表示自動稽核無異常，看到民眾提出證據，才坦承未稽核。
林祈烽痛批交通局官員怠惰、袒護公車業者、犧牲民眾權益，面對民眾陳情事項，一再敷衍卸責，還敢講公車動態提供之發車時刻為預排，只供民眾參考，那市府為何還要花錢去建置APP系統？交通局又要如何去落實稽查發車？實在有夠誇張離譜！
交通局指出，針對25路及35路受疫情影響，部分駕駛員流失，導致近期有異常發車情形，交通局除依相關規定處分2,500元脫漏班罰款外，將要求客運業者確實妥善安排駕駛員，並依照核定班距發車，改善異常發車情形，維護民眾權益。
此外，市府已持續要求及督導客運業者加強調度準時發車，透過公車動態系統進行發車自動稽核，若有發車異常情形會依據相關補助契約加以懲處、要求立即改善，並納入年度評鑑計分，目前在交通局及各客運公司的努力下，整體發車準點情形已提升至超過95%，顯見目前機制確有發揮功用。