爸待台積電15年「年薪50萬」！兒抓包說謊：真的這麼窮嗎

碎片留在體內長達40年沒取出！　竟變成「永久性腫塊」

碎片留在體內長達40年沒取出！　竟變成「永久性腫塊」
碎片留在體內長達40年沒取出！　竟變成「永久性腫塊」

健康醫療網

「好痛！」你是否有被石頭、竹筷等碎片刺傷皮膚的經驗？據《現場科學》（livescience）報導，美國家庭醫生協會指出，碎片會破壞皮膚，導致發炎、感染、毒性反應和形成肉芽腫。一位個案因手上的碎片長達40年沒取出，久而久之皮膚閉合，演變成「永久性腫塊」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
當皮膚被碎片刺破，又痛又難去除。根據美國家庭醫生協會表示，碎片會破壞皮膚，導致發炎、感染、毒性反應和形成肉芽腫，尤其如果疫苗加強劑若不是最新劑，情況尤為明顯。

「皮膚是防止感染的物理屏障。在皮膚留下碎片會使細菌容易侵入皮膚。」護士艾希莉瓊斯（Ashley Jones）表示，如果碎片帶有細菌，不除去碎片就會讓細菌輕易闖入血管。她建議使用鑷子，以緩慢、穩定施加壓力的方式去除碎片，如果還是無法取出，建議就醫處理。

移除深嵌碎片恐大量出血

邁阿密尼可拉斯兒童醫院兒科主任傑夫比勒（Jefrey Biehler）說明，並非所有碎片都可以自行在家中安全移除，若是深深嵌入的碎片被移除時，恐會導致大量出血，應前往醫療中心透過無菌器械進行處理。若碎片不取出，並不會被人體吸收，且身體可能會產生排斥現象並將碎片推出，造成發炎和膿包。

如果發炎反應持續數天至數週，患部恐會出現永久性腫塊或肉芽腫，這是一種免疫系統細胞的保護性氣泡，圍繞著身體無法排出的異物。

傑夫說明，有時身體能夠從皮膚自然排出碎片不會引起發炎；但也可能永遠留在體內，有位護士因手上異物沒去除，長了2.54公分長的刺，且長達40年，「可以感覺到還可以移動」，好在此案沒有嚴重感染，因為上面的皮膚已閉合了。

傑夫強調，若是居家周圍的碎片或是木頭等，務必取出來，因為人體會有不良反應。尤其小孩和老年人特別容易感染，建議由專業醫護進行評估處理。

原文出處：https://www.livescience.com/65710-should-you-always-remove-splinters.html



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56033

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

防疫新10條後　中國網友湧向李文亮微博留言致意

利菁回歸變超瘦曝「減肥秘訣」　自曝小S得罪我「去吸地吧！」

中國發布新10條鬆綁疫情防控　民眾搶藥囤口罩

口腔癌年增逾8200例！　台灣檳癌防制聯盟急籲：應立專法管制檳榔

我是廣告 請繼續往下閱讀