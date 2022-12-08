碎片留在體內長達40年沒取出！　竟變成「永久性腫塊」

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「皮膚是防止感染的物理屏障。在皮膚留下碎片會使細菌容易侵入皮膚。」護士艾希莉瓊斯（Ashley Jones）表示，如果碎片帶有細菌，不除去碎片就會讓細菌輕易闖入血管。她建議使用鑷子，以緩慢、穩定施加壓力的方式去除碎片，如果還是無法取出，建議就醫處理。
移除深嵌碎片恐大量出血邁阿密尼可拉斯兒童醫院兒科主任傑夫比勒（Jefrey Biehler）說明，並非所有碎片都可以自行在家中安全移除，若是深深嵌入的碎片被移除時，恐會導致大量出血，應前往醫療中心透過無菌器械進行處理。若碎片不取出，並不會被人體吸收，且身體可能會產生排斥現象並將碎片推出，造成發炎和膿包。
如果發炎反應持續數天至數週，患部恐會出現永久性腫塊或肉芽腫，這是一種免疫系統細胞的保護性氣泡，圍繞著身體無法排出的異物。
傑夫說明，有時身體能夠從皮膚自然排出碎片不會引起發炎；但也可能永遠留在體內，有位護士因手上異物沒去除，長了2.54公分長的刺，且長達40年，「可以感覺到還可以移動」，好在此案沒有嚴重感染，因為上面的皮膚已閉合了。
傑夫強調，若是居家周圍的碎片或是木頭等，務必取出來，因為人體會有不良反應。尤其小孩和老年人特別容易感染，建議由專業醫護進行評估處理。
原文出處：https://www.livescience.com/65710-should-you-always-remove-splinters.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56033
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